Verona: confermato Pecchia in panchina e la squadra va in ritiro

verona: confermato pecchia e la squsdra va in ritiro

Clima rovente in casa Verona dopo la pesante sconfitta con il Crotone, la quarta di fila della squadra scaligera, ferma in classifica al penultimo posto con soli 13 punti conquistati in 21 gare.

E' stata una giornata lunga e di riflessione quella di ieri per la dirigenza veneta che alla fine ha deciso di mandare la squadra in ritiro e di confermare il tecnico Fabio Pecchia. Ecco il comunicato apparso sul sito del club: "Al termine di una giornata di riflessioni e confronti, il presidente dell’Hellas Verona FC Maurizio Setti ha deciso che la squadra andrà in ritiro fino a data da destinarsi. Il gruppo, in vista del match contro la Fiorentina, si allenerà ad Imola agli ordini di Fabio Pecchia e del suo staff, con il primo allenamento in programma per mercoledì 24 gennaio. La proprietà inoltre, comunica di aver indetto il silenzio stampa esteso a tutti i propri tesserati".

Dunque conferma implicita per Fabio Pecchia che avrà un'altra importante chance nella difficile trasferta toscana contro una Fiorentina ferita dalla sconfitta con la Sampdoria. Tra l'altro il Verona deve cercare di isolarsi anche dalle voci di mercato visto che alcuni giocatori, in primis Bessa e Pazzini, sono richiesti da diversi club di serie A e non è esclusa una loro partenza. In entrata invece, dopo gli arrivi di Petkovic, Matos e Boldor, si aspetta solo l'ufficialità per l'acquisto dall'Olympiakos di Jagos Vukovic, difensore serbo classe 1988 che andrebbe al Verona in prestito con diritto di riscatto.