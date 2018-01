Benevento: piace Skorupski, grandi manovre in difesa

Source photo: profilo Twitter Bologna Calcio

Se non durante la prima parte di campionato, il Benevento si conferma almeno regina del calciomercato, continuando a rinforzare tutt'altro che adatta a reggere l'urto con la massima competizione calcistica italiana. Relegati all'ultimo posto della classifica e recentemente battuti dal Bologna, i giallorossi sembrano vicini a prelevare il portiere Lukasz Skorupski dalla Roma. Chiuso praticamente da uno stratosferico Alisson, il polacco ex Empoli avrebbe voglia di recuperare la forma migliore, anche scegliendo un club non di prima fascia. Il club capitolino, che non vuole lasciar andare Skorupski a causa anche dell'incerto futuro di Alisson, ha però sparato alto, chiedendo 8 milioni. Le due società potrebbero però venirsi incontro con la formula del prestito.

Considerando anche la squalifica di Lucioni, altri movimenti verranno fatti in difesa, con tanti potenziali nomi sulla lista del ds Di Somma. Il primo sembra essere quello di Bruno Alves, esperto difensore che nella scorsa stagione non ha affatto sfigurato in Serie A con la maglia del Cagliari. Attualmente in forza al Glasgow Rangers, il classe '81 tornerebbe di corsa in Italia, portando esperienza e solidità difensiva nel Sannio. Sempre viva, poi la pista che porterebbe a Fabio Pisacane, centrale del Cagliari cedibile solo se in Sardegna dovesse arrivare un altro centrale (Caldirola?). Fari puntati anche sul giovane Kevin Bonifazi, che tanto bene ha fatto con la SPAL ma che sta trovando poco spazio al Torino. Tutto però dipenderà dalle scelte di Walter Mazzarri.

In ultimo, il Benevento potrebbe dirottare su Nahuen Paz, attualmente in forza al Newell's. La quarta scelta, sia chiaro, ma non da escludere a priori viste le difficoltà potenziali per le altre trattative. Fortissimo fisicamente, l'argentino sarebbe una vera e propria scommessa, un calciatore da svezzare e da far crescere partita dopo partita. Non uno subito pronto, sia chiaro. Molto fitte anche le trattative per la cessione di Ledian Memushaj, centrocampista centrale ex Pescara. Secondo quanto riportato in esclusiva da Sportitalia, i campani starebbero aspettando i movimenti dell'Empoli, che avrebbero superato il Bari nella corsa per accaparrarsi il mediano.