Crotone: il mercato è sempre vivo, sondati vari profili offensivi

Source photo: fccrotone.it

La bella vittoria in casa dell'Hellas Verona ha ridato tanta fiducia, al Crotone, deciso a raggiungere celermente una salvezza tranquilla e lontana dai patemi della scorsa stagione. Sul mercato, gli Squali vogliono intanto confermarsi particolarmente attivi, rinforzando una rosa che sta comunque ottenendo sul campo la permanenza in Serie A anche per la prossima stagione. Riabbracciato un Federico Ricci subito decisivo, i pitagorici starebbero continuando a sondare profili offensivi, puntando con decisione a Simone Edera del Torino, esterno offensivo davvero convincente nelle sue prime uscite stagionali. Walter Mazzarri ancora non si è espresso in merito, i calabresi stanno intanto sondando anche altri attaccanti, come Ardemagni e Kabananga dell'Astana.

Intervistato sull'argomento, il ds Vrenna ha parlato proprio del calciomercato dei suoi: "In linea di massima abbiamo completato le nostre operazioni, ma da qui al 31 gennaio potrebbero anche presentarsi occasioni che non ci lasceremo sfuggire". Parole prevedibilmente caute, da parte di chi lavora giorno e notte per rinforzare la propria rosa. Ciò che è certo, comunque, è che i rossoblu resteranno particolarmente vigili, cercando seriamente quel colpo capace di alzare l'asticella tecnica della rosa senza però andare ad intaccare eccessivamente il budget.

Mentre la società continua a lavorare per la prossima sfida contro il Cagliari, match casalingo davvero vitale per le sorti della stagione. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale rossoblu, la sessione di allenamento odierna è cominciata con il solito lavoro di riattivazione, a cui è seguita un'esercitazione tattica. Nell'ultima fase di allenamento, Zenga ha seguito i suoi proponendo movimenti senza palla a la consueta partitella finale. Ancora a parte Martella, mentre in gruppo si è aggregato Simic.