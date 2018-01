Benevento, i sogni in difesa si chiamano Yanga-Mbiwa e Sagna

A caccia di un'impresa. Sei punti nelle ultime tre partite, una speranza appesa ad un lumicino e la voglia, mai sopita, di lasciarsi andare ad un destino che appare scritto, inevitabile. Il Benevento ci crede, quantomeno ci prova a restare in Serie A e, ad una settimana dalla chiusura del mercato, prova a puntellare l'organico a disposizione di Roberto De Zerbi per provare la miracolosa scalata verso la salvezza.

Se il reparto offensivo sembra essersi ritrovato sulle spalle di Coda e sulle giocate e l'abnegazione dei vari Brignola, Parigini e D'Alessandro, è la difesa il settore da rinforzare con maggiore urgenza, motivo per il quale la dirigenza sta pensando a due elementi di spessore internazionale e di comprovata esperienza per provare l'all-in: Bacary Sagna e Mapou Yanga-Mbiwa.

Bacary Sagna, nonostante sia fermo da tempo, è svincolato e, nelle ultime ore, la trattativa per portarlo in Campania sembra essere decollata. Il francese ex Manchester City trattano per un ingaggio da 500mila euro fino all’estate, anche se il laterale transalpino non sembra allettatissimo dall'idea di andarsi a giocare la salvezza con i sanniti. Trattativa complicata ma non impossibile.

Diverso il discorso per il centrale del Lione, oramai ai margini del progetto dei francesi che potrebbe guardare con fiducia a questi ultimi sei mesi in Campania, nell'intento di rilanciarsi sul mercato europeo in vista della prossima stagione. Per l'ex Roma la questione è relativa sia all'ingaggio, lauto, che percepisce con l'Olympique ed altresì alla formula del trasferimento, con i transalpini che vorrebbero cedere il difensore soltanto a titolo definitivo; formula che non esalta il patron Vigorito e la dirigenza sannita.