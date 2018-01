Sassuolo: dopo Lemos, si punta ai rinnovi di Matri e Consigli

Source photo: profilo Twitter @Ale_Matri

Il Sassuolo punta a trattenere i suoi gioielli. E' questo quello che si evince dalla prima fase di calciomercato, con i neroverdi pronti a rimandare al mittente le varie offerte proposte dal Napoli per Politano, calciatore tra i più in forma di quelli a disposizione di Beppe Iachini. Almeno fino a giugno, dunque, l'esterno non lascerà il club romagnolo. Tutto fatto anche per il rinnovo di Andrea Consigli, portiere-simbolo di quel gruppo che con Di Francesco è stato capace di conquistare l'Europa League. L'ufficialità dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, non ci sono però ostacoli che possano porre un veto alla trattativa.

Davvero vicino, inoltre, il prolungamento contrattuale di Alessandro Matri, spesso dato per partente ma sempre pronto a dare il proprio contributo alla causa neroverde. Attaccante esperto e navigato per la Serie A, il mitra ha spesso tolto le castagne dal fuoco al Sassuolo, dimostrando spesso una freddezza mancata in più di un'occasione al titolare Diego Falcinelli. Nonostante le voci di mercato, parole importanti verso la permanenza sono state dette anche da Giovanni Carnevali, che a TMW Radio ha auspicato una celere e positiva risoluzione di trattativa: "Matri è un giocatore in scadenza e gli abbiamo proposto un rinnovo contrattuale in modo che resti con noi anche nella prossima stagione, ora spetta a lui decidere cosa fare" ha detto.

Sul fronte acquisti, invece, l'ingaggio del difensore Mauricio Lemos, forte centrale in prestito dal Las Palmas, non sarà un caso isolato, con il Sassuolo deciso a puntellare ulteriormente una rosa comunque qualitativamente valida per salvarsi senza problemi. Uno dei calciatori che potrebbe ufficialmente essere tesserato dalla società neroverde è infatti quello di Pol Lirola, prelevato in prestito da una Juventus seriamente decisa a privarsi una volta per tutte del talentuoso terzino: secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, gli 8 milioni messi sul piatto dal Sassuolo potrebbero convincere i bianconeri a dare l'ok per la cessione. Intanto la rosa si prepara, a porte chiuse, per la prossima sfida casalinga contro l'Atalanta. Giusto per mantenere alta la concentrazione...