SPAL: piacciono De Maio e Bonifazi, Semplici prepara la sfida contro l'Inter

Source photo: profilo Twitter @spalferrara

La SPAL lavora per la difesa. Uno dei nomi caldi di questi ultimi giorni è quello di Sebastien De Maio, che con il Bologna non sta trovando lo spazio desiderato. Esperto e fisicamente imponente, il francese porterebbe a Ferrara esperienza e voglia di giocarsi ancora le proprie chance. Con lui, potrebbe tornare nel capoluogo estense Kevin Bonifazi, di proprietà del Torino ma nella scorsa stagione tra i protagonisti della miracolosa promozione della SPAL. IL Torino non vorrebbe cederlo in prestito, Mazzari potrebbe però dare l'ok alla trattativa per aumentare il minutaggio del proprio centrale difensivo.

In ottica cessioni, per giugno si dovranno preparare le barricate per Federico Mattiello, esterno fortemente voluto dalla Fiorentina di Stefano Pioli. Di proprietà della Juventus, il ragazzo sta facendo davvero bene in biancazzurro, recuperando sempre più da quel brutto stop che lo ha tenuto lontano dai campi di calcio per circa un anno. Occhio anche al Foggia, che avrebbe messo nel mirino il centrocampista Pasquale Schiattarella. Tra i protagonisti della scorsa stagione, l'interprete centrale non dovrebbe lasciare Ferrara, un'offerta irrinunciabile potrebbe però convincere la SPAL a cederlo.

Nella giornata di ieri, gli estensi hanno ripreso gli allenamenti in vista della sfida contro l'Inter, match delicatissimo che potrebbe dare risposte interessanti a Leonardo Semplici. Dopo la seduta pomeridiana di ieri e quella mattutina di oggi, i biancazzurri hanno preso parte anche all'allenamento pomeridiano, con Semplici che ha sondato la condizione fisica dei suoi calciatori. Dato per assodato il 3-5-2, davanti a Gomis la retroguardia a tre dovrebbe essere formata da Cionek, Vicari e Felipe, con i fluidificanti Lazzari e Costa incaricati di indietreggiare in fase di ripiegamento. In attacco, Floccari ed Antenucci, mentre dovrebbero essere Kurtic e Grassi i centrocampisti ai lati di Viviani.