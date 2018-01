Benevento: si avvicina Sagna, salta Paz

Fonte: Twitter

Continua ad essere infuocato il cellulare del direttore sportivo sannita Salvatore Di Somma. Gli ultimi giorni di mercato si prospettano a dir poco elettrizzanti in casa Benevento. La società campana, dopo aver già concluso molteplici affari, è a caccia degli ultimi 2-3 tasselli per puntellare ulteriormente la rosa e provare a conquistare una salvezza che ad oggi appare più che mai complicata da raggiungere.

In difesa, sta decollando in queste ore la pista che conduce all'esperto Bacary Sagna. L'ex terzino dell'Arsenal e del Manchester City è vicinissimo a vestire la casacca giallorossa. Le parti sono ad un passo dall'accordo, la 'Strega' sta spingendo affinchè il negoziato vada in porto perchè così si assicurerebbe un calciatore esperto, dal profilo internazionale, in grado di ricoprire più ruoli in difesa. Infatti, in carriera, ha giocato sia esterno a destra che centrale in una difesa a 4.

Niente da fare invece per Nehuen Paz. Il Bologna pareva sul punto di poterlo cedere a titolo temporaneo al Benevento, ma il difensore ha preferito trsferirsi in patria, in Argentina, ed indossare la maglia del Lanus. Sfumata questa pista, il direttore sportivo Di Somma si è catapultato immediatamente su un nuovo calciatore, ovvero Mapou Yanga-Mbiwa. Vecchia conoscenza del calcio italiano - ha militato nella Roma qualche anno fa, esperienza però piuttosto fugace - in questo caso l'esborso economico per i campani sarebbe molto pesante poichè il Lione, club che attualmente ne detiene il cartellino, chiede tanto. Il presidente Vigorito, però, per sostituire lo squalificato Lucioni, potrebbe completare comunque questo sforzo parecchio gravoso e regalare alla piazza un difensore di una certa importanza.

Per un mercato in entrata molto 'florido', ecco che in lista di sbarco ci sono diversi calciatori. Profili che non rientrano nei piani dell'allenatore De Zerbi: Brignoli, Di Chiara, Melara e Kanoutè hanno già preparato le valigie, in attesa che la società gli trovi una nuova sistemazione.