Serie B: la Pro Vercelli si muove per l'attacco, il Brescia stringe per Embalo

La Pro Vercelli si muove sul mercato. Relegata nei bassifondi della classifica, il collettivo piemontese ha ufficializzato l'ingaggio a titolo definitivo dal Chievo Verona di Massimiliano Gatto, che già due anni fa ha militato in Serie B con la maglia dei bianchi. Più di un rinforzo, un importante ritorno sia per la squadra che per l'ala classe '95, deciso a svoltare dopo l'anna. Sempre per l'attacco, sondato anche Reginaldo, esperta prima punta da anni in evidenza nel nostro calcio. Attualmente in forza al Trapani, il brasiliano ha segnato fino ad ora sei reti, bottino non troppo importante. Il ritorno di Grassadonia in panchina potrebbe però regalare all'ex di Parma e Fiorentina una nuova chance.

Tra le formazioni impegnate nella lotta per non retrocedere, cerca il colpo in difesa l'Avellino, pronto a prelevare il centrale Santiago Morero. Ex Chievo attualmente in forza alla Juve Stabia, Morero porterebbe esperienza e duttilità tattica, potendo occupare sia la posizione di centrale che di terzino destro. Stretta finale del Brescia, poi, per Embalo, ormai ai margini del progetto del Palermo. Le rondinelle starebbero convincendo i rosanero, con Tedino che potrebbe alla fine accettare il trasferimento dell'esterno offensivo. Ufficiale l'ingaggio della Ternana per Francesco Signori, centrocampista classe '88 che giunge dal Venezia.

In assoluto uno dei colpi di questo calciomercato invernale, importanti le parole di Moussa Konè, che durante la conferenza stampa di presentazione ha parlato della scelta di approdare al Frosinone: "Sono onorato che la società creda in me e sono felice dello sforzo che hanno sostenuto per prendermi subito, piuttosto che attendere l'estate. La squadra? E' forte: quando ho giocato contro Frosinone e Palermo sono rimasto impressionato. Conoscevo già Ciano e Soddimo, ma sto imparando a conoscere anche gli altri compagni: tutti bravi ragazzi. Ho avuto una bella impressione anche dello stadio e delle strutture. Sono a Frosinone per fare il salto di qualità, per vincere: voglio tornare in serie A con questa maglia" conclude l'ormai ex Cesena.