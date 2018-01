Serie B: impegni delicati per Frosinone e Bari, spicca Pro Vercelli-Ascoli

Turno interessantissimo, il prossimo di Lega B, con molte formazioni impegnate in sfide tutt'altro che scontate. Partendo dalle big, impegno davvero arduo per il Frosinone, in casa di un Cittadella che venderà sicuramente cara la pelle. Potrebbe approfittarne, poi, il Palermo, che al Barbera ospiterà un Brescia reduce da due sconfitte consecutive. I rosanero partono favoriti, occhio però alla voglia di punti dei ragazzi di Marino. Novanta minuti dall'antico sapore di Serie A, poi, tra Bari ed Empoli, collettivi lanciati verso la promozione ma ancora a rischio di fallimento. Impelagate nel calderone playoff, le due formazioni non potranno fallire, conquistando tre punti davvero dorati.

Match particolarmente delicato anche per la Cremonese, in casa di un Avellino reduce da ben due vittorie consecutive. Gli irpini vogliono continuare a fare bene per sognare un posto nelle zone alte, i ragazzi di Tesser vorranno invece confermarsi come sorpresa di questa Lega B. Sfida-verità, inoltre, per il Parma, che dopo un filotto senza vittorie ha bisogno dei tre punti per non perdere il treno-playoff. Contro l'arcigno Novara, però, non sarà affatto semplice. Si prevedono equilibrio e pochi goal, invece, nella sfida tra Carpi e Spezia, gara in cui la difesa dei biancorossi potrebbe frenare l'arrembante tridente ligure. Difficile dire chi la spunterà. Vogliono mettersi alle spalle i momenti bui anche i biancazzurri di Zeman, reduci da un'altalenante prima parte di stagione. Contro il Perugia, il Pescara dovrà vendere cara la pelle.

Sfida da vincere, inoltre, per il Venezia, contro un Cesena molto arcigno da superare. Nelle zone di bassa classifica, impegno casalingo da non sottovalutare per la Ternana, che contro la Salernitana dovrà necessariamente conquistare i tre punti. I campani, poco pungenti lontano dall'Arechi, proveranno a superare gli umbri, avvicinandosi così alla realtà playoff. Ugualmente delicata, poi, Entella-Foggia, sfida in cui la Virtus dovrà necessariamente superare senza problemi i rossoneri. I pugliesi, al centro di frenetici movimenti di mercato, cercheranno invece il colpo gobbo. Vero e proprio aut-aut, infine, tra Pro Vercelli ed Ascoli, squadre relegate all'ultimo ed al penultimo posto di classifica. I picchi di Cosmi hanno mostrato segni di ripresa, i piemontesi potrebbero far valere la forza derivante dal calore del proprio pubblico.

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

26.01. 20:30 Pescara Perugia

27.01. 15:00 Avellino Cremonese

27.01. 15:00 Bari Empoli

27.01. 15:00 Carpi Spezia

27.01. 15:00 Entella Foggia

27.01. 15:00 Palermo Brescia

27.01. 15:00 Parma Novara

27.01. 15:00 Pro Vercelli Ascoli

27.01. 15:00 Venezia Cesena

28.01. 17:30 Cittadella Frosinone

29.01. 20:30 Ternana Salernitana