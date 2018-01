Sassuolo: tra campo e mercato, con vista sull'Atalanta

Fonte: Twitter Sassuolo Calcio

Altro impegno casalingo per il Sassuolo, che dopo aver ospitato il Torino e pareggiato 1-1, domani attenderà l'Atalanta, in quel Mapei Stadium che ha fatto le fortune proprio della Dea in Europa League. La preparazione del Sassuolo in vista dell'anticipo di domani pomeriggio prosegue, spedita, e dopo la doppia seduta sostenuta nella giornata di ieri, questo pomeriggio la squadra si ritroverà al 'Ricci', alle dipendenze di mister Beppe Iachini, in avvicinamento al delicato match che metterà in palio punti pesanti in casa neroverde, posta in palio che se fatta propria potrà ulteriormente allontanare il 'Sasol' dalla zona rossa della graduatoria.

Gli emiliani hanno l'infermeria quasi del tutto sgombra, ad eccezione dell'olandese Timo Letschert, ancora out per qualche mese a causa della rottura del crociato occorsagli ad inizio campionato. Gongola Iachini, che ha l'imbarazzo della scelta. Affronterà l'Atalanta predisponendo i suoi con il classico 4-3-3, nel quale però non debutterà - almeno dall'inizio - il nuovo acquisto Mauricio Lemos, difensore appena prelevato dal Las Palmas (ha scelto il numero 5, non confermando il 3 che indossava nelle Canarie). Si accomoderà in panchina, poichè in difesa, al centro, agiranno Goldaniga ed Acerbi, visti all'opera anche contro il Toro.

In regìa, potrebbe essere preferito Magnanelli a Sensi, in parabola discendente rispetto all'inizio del campionato. In allenamento, in questi ultimi 2/3 giorni, il capitano è apparso in buone condizioni fisiche, molto motivato, e dunque viaggia verso la titolarità. I compagni di squadra più provati dal tecnico ai suoi lati sono stati Missiroli e Duncan, ma anche l'altro usato sicuro Biondini scalpita. Falcinelli-Matri è il solito ballottaggio della vigilia, entrambi godono di una buona gamba e si giocheranno in volata il posto di 'nove' titolare. La presenza di Berardi e del recuperato Politano appare scontata.