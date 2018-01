Sassuolo, Iachini presenta la sfida all'Atalanta: "Gara dura, bisogna essere perfetti"

Fonte: Sassuolo official Twitter

Dopo il pareggio col Torino, il Sassuolo di Giuseppe Iachini chiede alla seconda gara consecutiva casalinga, quella di domani con l'Atalanta, punti pesanti per allontanarsi dalle zone più calde della classifica. L'allenatore ha presentato la gara di domani - anticipo delle ore 18:00 - dinnanzi alla stampa, apparendo soddisfatto di come la sua creatura abbia interpretato la settimana di allenamenti: "La squadra è in netta crescita, il pareggio con il Torino è un risultato tutto sommato positivo, con un pò più di fortuna potevamo anche fare nostra l'intera posta in palio, ora siamo concentrati sull'Atalanta che è un avversario di livello".

Proprio nei confronti del prossimo avversario, la Dea allenata dal Gasp, il mister neroverde rivolge parole al miele: "E' una squadra che si conosce a memoria, che lavora con lo stesso tecnico da più di un anno e mezzo, hanno valorizzato un mix di giocatori giovani e d'esperienza. Noi dovremo avere il massimo dell'attenzione, della concentrazione, in poche parole dovremmo essere perfetti per cercare di strappare via dei punti. E' importante, a questo punto del campionato, conquistarne più possibili e distanziare ulteriormente chi ci sta dietro".

Iachini spera nella buona vena di Domenico Berardi, che domenica scorsa ha ritrovato anche la gioia del gol: "Questo per noi è un gran bel segnale. Con Domenico stiamo facendo davvero un bel lavoro, sia sull'aspetto fisico che mentale. Ha tantissime qualità, può fare ancora molto di più. Mi aspetto di più, ma non solo da lui, da tutti: dobbiamo pensare con una mentalità propositiva e offensiva al fine di trovare con maggiore continuità la via della rete".

Infine, capitolo mercato con il Sassuolo attivo, sia in entrata che in uscita. Acquistato Mauricio Lemos dal Las Palmas, il quale va a sostituire Paolo Cannavaro che ha dato l'addio al calcio giocato e raggiunto il fratello Fabio in Cina: "Siamo attivi, stiamo valutando in queste ore se acquistare o meno qualche altro calciatore che possa fare al caso nostro, specie in difesa dove forse numericamente ci manca ancora qualcosina. Lemos è un buon innesto, ora dovrà inserirsi nei nostri meccanismi. Politano? Spero resti con noi, non sto a dirvi in questa sede quanto per il Sassuolo sia importante".