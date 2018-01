Serie B - Show dell'Empoli a Bari: 0-4 al San Nicola

Nel match valido per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B l'Empoli espugna il San Nicola battendo 4-0 il Bari. Successo strameritato per la squadra toscana che chiude i conti nella prima frazione grazie ai gol di Caputo e Donnarumma mentre nella ripresa arrivano le altre due reti di Zajc e Ninkovic. Con questo risultato la compagine di Andreazzoli sale a 40 punti agganciando il Frosinone al secondo posto mentre la squadra di Grosso, fischiata dai suoi tifosi, resta al settimo posto con 35 punti.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni, 3-4-3 per il Bari col tridente offensivo composto da Brienza, Cissè ed Improta mentre l'Empoli risponde col 4-3-1-2 con Zajc a supporto di Caputo e Donnarumma.

La prima occasione della partita arriva dopo un minuto ed è per l'Empoli con Donnarumma che ci prova dal limite trovando la risposta di Micai che respinge in qualche modo. Sono solo le prove generali del vantaggio toscano che arriva al minuto 8: Caputo allarga per la corsa di Pasqual il quale mette al centro per Donnarumma che anticipa tutti e insacca, 0-1. Il Bari accusa il colpo e al 10' la squadra ospite si rende ancora pericolosa con un potente mancino di Caputo, da buona posizione, disinnescato da Micai. Poco più tardi ancora ospiti vicinissimi al raddoppio. Donnarumma, servito da Caputo, incrocia col destro sfiorando la rete per questione di centimetri.

Il primo squillo del Bari arriva al 24' con Cissè che controlla al limite e calcia al volo col destro, ma la sua conclusione termina alta non di molto. L'Empoli, però, domina e al 29' raddoppia con Caputo che entra in area, salta secco Diakitè e col mancino batte Micai, 0-2. I pugliesi sono spettatori non paganti dello show degli ospiti che al minuto 38 sfiorano ancora il gol con Donnarumma che, sugli sviluppi di un cross da sinistra, gira verso la porta trovando l'opposizione di Micai. E' l'ultima emozione di una prima frazione che si chiude con il doppio vantaggio toscano.

Il primo squillo della ripresa è sempre degli ospiti. Zajc esplode un destro dalla distanza trovando la risposta in tuffo di Micai. La risposta del Bari arriva al 55' con Cissè che si ritrova un pallone vagante al limite e calcia col destro centrando in pieno la traversa. Grosso inserisce Basha e Busellato per Marrone ed Henderson ma è la squadra toscana a sfiorare il gol con un destro al volo di Bennacer parato in due tempi da Micai. E' solo questione di tempo perché al 64' arriva il tris dei toscani con una punizione stupende di Zajc che, col destro, infila la sfera nel sette dai 25 metri, 0-3.

E' il gol che ammazza definitivamente le residue speranza del Bari mentre l'Empoli continua a creare e al 76' sfiora il poker: Di Lorenzo mette al centro trovando la deviazione di Basta, Micai salva tutto evitando l'autorete. Passano solo centoventi secondi e arriva la quarta rete degli ospiti con il neo entrato Ninkovic che, a tu per tu con Micai, non sbaglia. E l'ultima emozione della partita: al San Nicola show dell'Empoli che batte 4-0 il Bari.