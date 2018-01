SPAL, Semplici presenta il lunch-match con l'Inter

Fonte: Twitter

Dando uno sguardo alla classifica, ci balza all'occhio la differenza di punti tra le due squadre che domani animeranno il nostro pranzo. SPAL 16 punti, Inter 43. Sulla carta la gara non sembra essere in discussione, ma l'allenatore della compagine estense Leonardo Semplici ha fiducia nei suoi ragazzi ed ai cronisti, in fase di presentazione ha sottolineato quanto crede nei mezzi dei suoi ragazzi: "La mia squadra sta bene, lo ha dimostrato nella gara in Friuli, non solo nel secondo tempo, quando abbiamo avuto tante occasioni, ma anche nel primo in cui i nostri avversari, gol a parte, giunto su una palla inattiva, con nostra distrazione, non hanno mai impensierito a Gomis. Da Udine siamo andati via consapevoli di poter dire ancora la nostra in questo campionato e non sarà di certo l'Inter a spaventarci".

Appunto, l'Inter. Un avversario per nulla malleabile. Nerazzurri a caccia di riscatto dopo gli ultimi, non brillanti risultati. Il tecnico spallino prosegue nella disamina del match, spendendo alcune parole per Spalletti e per la sua Inter: "Squadra fortissima anche se sta attraversando un momento difficile. Proveremo ad approfittarne, ma non sarà facile. Importante sarà evitare gli errori che hanno contraddistinto spesso il nostro cammino. Non dobbiamo esporci ai nostri attacchi e bisogna annullare tutte le loro linee di passaggio, così da ostruirgli sul nascere qualsiasi manovra". La SPAL è al momento in terzultima posizione, dunque sarebbe l'ultima delle retrocesse nel caso in cui il torneo si concludesse oggi. Semplici però è sereno: "Stiamo affrontando il vero periodo difficile da quando è iniziato il campionato, ma io alleno i ragazzi tutti i giorni e so quanto ci tengano alla causa spallina e quanto vogliono conquistare la salvezza. E' un obiettivo alla nostra portata, dobbiamo crederci".

Capitolo formazione, la SPAL si schiererà con il classico 3-5-2, ma con Dramè ed Everton Luiz in panca: "C'è bisogno di qualche giorno affinchè possano entrambi calarsi nella nostra realtà. Floccari ed Antenucci ancora insieme in attacco? Sono i due migliori attaccanti che ho a disposizione in questo momento, stanno bene, è chiaro che giocheranno loro".