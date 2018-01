Google Plus

Sassuolo, la delusione di Iachini: "Oggi abbiamo sbagliato molto. Politano? Decide la società"

Beppe Iachini non nasconde la sua delusione. Il pesante 3-0 subito contro l'Atalanta, peggiorato da una serie di occasioni fallite malamente, getta un po' di ombre su tutto il Sassuolo, impelagato nelle zone di bassa classifica e dunque costretto a raccogliere quanti più punti possibili in casa. Intervistato da Sky Sport, Iachini parla proprio della sfida: "Oggi abbiamo affrontato una squadra che si conosce bene. Nel primo tempo abbiamo sbagliato qualcosa dal punto di vista tecnico e abbiamo preso gol in una circostanza evitabile. Nella ripresa siamo ripartiti bene, sfiorando più volte il pareggio, ma nel nostro momento migliore l'Atalanta ha firmato il raddoppio. Ci manca un po' di fortuna, visto che nelle ultime quattro gare abbiamo colpito quattro pali".

Importante anche il giudizio sui suoi ragazzi: "Non posso rimproverare niente ai miei dal punto di vista dell'impegno, anche se possiamo ancora migliorare. Per esempio, concretizziamo poco rispetto a quanto costruiamo là davanti, ma ci stiamo lavorando settimana dopo settimana. Infortuni? Oggi ci hanno condizionato. Abbiamo perso Falcinelli e poi Berardi ha accusato una botta al polpaccio. Quest'ultimo è arrivato comunque fino al 90' stringendo i denti. Per fortuna si tratta solamente di due contusioni".

Argomento caldo delle ultime giornate, Iachini ha parlato anche della situazione-Politano, che sembra aver chiesto la cessione al Sassuolo: "Speriamo che il mercato finisca presto. Spetterà alla società decidere cosa fare. Per ora i dirigenti non mi hanno chiesto nulla, vediamo cosa succederà nei prossimi giorni. Se il club mi chiederà di scegliere degli eventuali sostituti ai giocatori che abbiamo in rosa, ne parleremo. Espulsione? - conclude - Al termine di una partita così andava sicuramente evitata".