Fiorentina, Pioli amaro: "Non siamo questi". Hellas in silenzio stampa

Sembrava una gara già segnata, eppure nel calcio, come al solito, di scritto non c'è mai niente. E così l'Hellas Verona, in piena crisi, è andato a sbancare il Franchi, casa della Fiorentina, in grande stile, con risultato di 1-4, nella 22esima giornata di questa Serie A. Un risultato che ha del clamoroso ed al contempo segna il momento in cui i viola sembrano più lontani che mai dal sogno di un piazzamento valido per l'accesso all'Europa. Dopo la sfida c'è stato un confronto di un'ora fra la società, i giocatori ed il tecnico Stefano Pioli, dalla durata di circa un'ora, e, come riportato da firenzeviola.it, solo in seguito il tecnico ha parlato ai microfoni di Sky Sport, iniziando da una battuta riguardo il problema principale che ha sofferto oggi la sua squadra: "La nostra è stata una prova difficile da commentare. E' chiaro che non siamo questi. Gli otto risultati utili consecutivi dimostrano che abbiamo dei valori. Lo stop di oggi però è molto brutto e inaspettato, è giusto dire subito certe cose. Finora avevamo giocato diversamente, dovremo sfruttare questo ko per ribadire le nostre qualità".

Forse la finestra di mercato di gennaio rischia di diventare un rimpianto per i toscani, che non si sono rafforzati per niente. L'allenatore però, aldilà di oggi, sostiene la validità dell'operato dei suoi ragazzi fino a questo momento: "A inizio mercato abbiamo detto che, se si fossero concretizzate situazioni utili a migliorare la rosa, le avremmo colte. La squadra c'è, dobbiamo solo ritrovare lo spirito. Se avessimo battuto Milan e Inter, nessun avrebbe avuto da ridire. Le prestazioni ci sono sempre state, al di là dei risultati. Purtroppo non è arrivato ciò che ci aspettavamo, ora rimbocchiamoci le maniche e torniamo a lavorare come abbiamo fatto sempre".

Questo invece quanto dichiarato poco fa da Pioli stesso in conferenza stampa

Per quello che riguarda invece Fabio Pecchia, oggi non rilascerà dichiarazioni: continua infatti il silenzio stampa dell'Hellas Verona, iniziato dopo la sconfitta contro il Crotone insieme ad un ritiro punitivo per la squadra e proseguito anche oggi, secondo quanto fatto sapere dal club, indipendentemente dai tre punti ottenuti.