Benevento: De Zerbi commenta la sconfitta contro il Torino

Nonostante un modulo spavaldo ed offensivo, non riesce il miracolo a Roberto De Zerbi, tecnico del Benevento che ai microfoni di Rai Sport commenta l'ennesima debacle dei giallorossi: "Eravamo partiti con un errore grossolano sul primo gol. Poi dopo l'ingenuità di Belec, che di solito si comporta correttamente, la partita è finita". Pungolato sulle motivazioni che potrebbero venir meno vista la disperata situazione di partita, l'ex tecnico del Palermo risponde così: "Per me è facile essere motivato dato che alleno in Serie A a 38 anni. I giocatori li motivo facendo scendere in campo solo quelli che in settimana corrono. Venivamo da due vittorie contro Chievo e Sampdoria, ora perdiamo altrettante partite per degli errori singoli che ci puniscono".

Parole tutt'altro che negative, da parte di chi deve ancora credere ad una salvezza che resta praticamente impossibile. Nonostante un calciomercato invernale di primaria importanza, infatti, il Benevento continua a mancare in alcune situazioni fondamentali, peccando di friabilità difensiva ed in fase offensiva. De Zerbi dovrà tenere i suoi concentrati verso un finale di stagione quanto più positivo possibile.