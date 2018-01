Roma-Sampdoria: le formazioni ufficiali

Source photo: profilo Twitter Roma

Tutto pronto per il posticipo di questa giornata di Serie A. Ripetendo la sfida disputata pochi giorni fa, infatti, ad incrociare le rispettive lame sportive saranno Roma e Sampdoria, squadre decise a conquistare i tre punti per migliorare la propria posizione di classifica e per continuare a tener fissati nella mente i rispettivi obiettivi di inizio stagione. Partendo dai padroni di casa, consueto 4-3-3 scelto da Di Francesco, costretto a rinunciare al grande ex Schick causa infortunio ma bel felice di riabbracciare Stephan El Shaarawy. Al fianco dell'esterno ex Milan, Dzeko ed il giovane Under.

Poche sorprese negli altri ruoli: davanti ad Alisson, difesa a quattro composta da Florenzi, Manolas, Juan Jesus e Kolarov. A centrocampo è Strootman il mediano scelto dall'ex tecnico del Sassuolo, affiancato da Pellegrini e Nainggolan. Grande compito avranno dunque le due mezz'ali, calciatori sempre pronti a far male in zona goal ma incaricate nel contempo di limitare il forte centrocampo doriano.

Un classico 4-3-1-2, invece, per i liguri ospiti, che visto il forfait di Fabio Quagliarella si affidano al tandem Caprari-Zapata in avanti, sostenuto dal trequartista Gaston Ramirez. Viviano in porta, protetto dal duo centrale composto da Silvestre e Ferrari. Giampaolo lancia terzini Bereszynski e Murru, mentre nella zona centrale del campo conferma Torreira, sorvegliato dalle mezz'ali Linetty e Barreto.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-SAMPDORIA:

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Pellegrini, Strootman, Nainggolan; Ünder, Dzeko, El Shaarawy. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Murru; Linetty, Torreira, Barreto; Ramirez; Caprari, Zapata. Allenatore: Marco Giampaolo.