Serie B: Brescia scatenato, il Novara piazza il colpo Puscas. Il Bari stringe per Andrada

Ultimi giorni di calciomercato, per le formazioni di Lega B, impegnate a trovare l’ultimo colpo prima della chiusura della sessione invernale. Partendo dalle big, il Bari ingaggia Federico Andrada, attaccante classe ’94 che a breve si aggregherà alla compagine di Fabio Grosso. Ex River Plate, il ragazzo di Buenos Aires è reduce da dieci partite in Primera Divison, condite da una rete. Non molte, vista la sua posizione in campo, ma poco importa a Fabio Grosso, che avrà così a disposizione un calciatore talentuoso e potenzialmente devastante sotto il profilo tecnico. Pensa a cedere, invece, il Venezia Calcio, pronto a separarsi dal classe ’93 Vittorio Fabris. Sul centrocampista centrale, è forte la pressione della Ternana, anche se non è da escludere l’inserimento del Padova.

Praticamente scatenato il Bescia, che nella giornata di oggi potrebbe ufficializzare ben due colpi, preparandone almeno altri tre. Il più importante è sicuramente quello dell’esterno Carlos Embalo, fortemente voluto da Pasquale Marino e pronto a firmare nel giro di poche ore. Giunto dal Palermo, Embalo raggiunge la rosa biancoblu con la formula del prestito di 200mila euro con diritto di riscatto fissato a due milioni. Importantissimo anche il rinforzo di Nicolò Cherubin, che arriva dall’Hellas Verona. Difensore centrale esperto e talentuoso, il classe ’86 darebbe una grossa mano alla retroguardia bresciana. In avanti si mantiene vivo il ballottaggio tra Malcore ed Ardemagni, mentre nella zona mediana del campo piace Paghera.

Continua a mostrarsi guizzante anche il Perugia, che pare essere interessato a Mustacchio del Frosinone, esterno d’attacco che si calerebbe perfettamente nello scacchiere tattico umbro. In ombra con i ciociari, Mustacchio è però esperto di Serie B e potrebbe dare un contributo importantissimo alla causa. E’ quasi fatta, poi, per Alejandro Gonzalez, terzino destro proveniente proprio dall’Hellas Verona. Il ragazzo di Montevideo riabbraccerebbe il campionato cadetto dopo l’esperienza con l’Avellino ed è pronto a dire ancora la sua. Merita una menzione particolare, infine, l’ingaggio di Puscas da parte del Novara, calciatore che viene dal Benevento e che potrebbe ripetere la miracolosa metà stagione avuta l’anno scorso, con le streghe.