Serie B - Gol ed emozioni tra Ternana e Salernitana: 2-2 al Liberati

NOTE: STADIO LIBERATI INCONTRO VALIDO PER LA VENTITREESIMA GIORNATA DI SERIE B

SALERNITANA: RADUNOVIC; CASASOLA, SCHIAVI, VITALE, PUCINO, MINALA, SIGNORELLI, ZITO (79' ODJER), SPROCATI, ROSSI (69' POPESCU), PALOMBI (90' BOCALON). ALL. COLANTUONO

TERNANA: PLIZZARI; FAVALLI, VALJENT, GASPARETTO, VITIELLO (87' FINOTTO), PAOLUCCI (77' PIOVACCARI), DEFENDI, CARRETTA, TREMOLADA, STATELLA (39' SIGNORI), MONTALTO. ALL. POCHESCI

Nel match valido per la ventitreesima giornata di Serie B Ternana e Salernitana pareggiano 2-2 dando vita a un posticipo emozionante. Gli ospiti chiudono in vantaggio la prima frazione di gioco con Sprocati ma a metà ripresa arriva il pareggio dei padroni di casa con Signori. Nel finale succede di tutto, i campani tornano avanti al minuto 86 con Pucino ma, all'ultimo secondo, arriva la risposta degli umbri con Montalto. Con questo pari la squadra di Pochesci resta nella zona calda con 22 punti mentre la Salernitana sale a quota 30.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni, 4-2-3-1 per la Ternana con Carretta, Tremolada e Statella a supporto di Montalto mentre la Salernitana risponde col 3-4-1-2 con Sprocati a supporto del tandem offensivo formato da Rossi e Palombi.

Parte bene la Ternana che al 7' si fa subito vedere con Valjent che, sugli sviluppi di un calcio di punizione, ci prova col mancino ma Radunovic blocca. Sessanta secondi dopo altro squillo dei padroni di casa con un destro da fuori di Defendi che si perde di poco sul fondo. Al 15' umbri nuovamente pericolosi con Tremolada che calcia col mancino dal limite trovando solo l'esterno della rete. Nel momento migliore della Ternana, però, passa la Salernitana. Sprocati entra in area e con un preciso diagonale mancino batte Plizzari, 0-1. I padroni di casa accusano il colpo e al 32' i campani sfiorano il raddoppio con Rossi che si libera alla grande e, dall'interno dell'area, calcia col destro ma Plizzari respinge con i pugni. L'ultima chance della prima frazione è sempre della squadra ospite con un destro da fuori di Minala che termina alto di un soffio.

Il primo acuto della ripresa è della Ternana con un mancino da fuori di Tremolada che termina tra le braccia di Radunovic. La squadra di Pochesci fa fatica a costruire, la Salernitana rischia poco in avvio e al 58' si fa vedere con Zito che mette al centro per il colpo di testa di Palombi che termina alto. Centoventi secondi dopo ospiti nuovamente pericolosi sempre con Palombi che calcia col mancino dal limite ma la sfera si perde sul fondo. Al 63' è il turno di Pucino che, sugli sviluppi dell'ennesimo cross di Zito, colpisce di testa ma schiaccia troppo favorendo la parata di Plizzari. La Ternana sembra senza idee ma al 68' pareggia con Signori che, servito alla grande da Paolucci, batte Radunovic in uscita, 1-1.

Il gol da coraggio alla squadra umbra che al 72' si rende nuovamente pericolosa con una bella azione corale che porta al tiro Montalto ma il suo destro viene bloccato in due tempi da Radunovic. Pochesci inserisce anche Piovaccari ma al minuto 86' torna in vantaggio la Salernitana con una punizione in area di Pucino che buca la barriera e si insacca, 1-2. La Ternana prova a reagire e al 90' va ad un passo dal pareggio con Gasparetto che, sugli sviluppi di un corner, colpisce di testa da pochi metri mandando alto. I padroni di casa, però, ci credono fino all'ultimo e al 94' pareggiano con Montalto che, sugli sviluppi di un cross di Carretta, batte l'estremo ospite col destro, 2-2 e fischio finale: al Liberati vincono le emozioni tra Ternana e Salernitana.