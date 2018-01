Campionato Primavera: l'Inter perde il derby ma mantiene la vetta - Twitter Inter

La diciasettesima giornata del Campionato Primavera ha registrato la caduta nel derby dell'Inter, infatti la formazione di Vecchi è stata superata col punteggio di 2-1 dal Milan, che così accorcia le distanze in classifica. Una sconfitta di cui però non approfitta l'Atalanta seconda in graduatoria, infatti gli orobici non sono andati oltre lo 0-0 in casa contro il Torino. Un punto invece fondamentale per i granata, che così rimangono nelle posizioni di alta classifica, dove ci rimane anche la Roma, nonostante il 3-3 in casa del Sassuolo. Alle spalle dei giallorossi si avvicina a grandi passi la Fiorentina, che nel weekend ha superato col punteggio di 2-1 la Sampdoria, sempre più invischiata nella lotta per non retrocedere. Una porzione di classifica dalla quale è riuscito ad uscirne il Napoli, dopo il 3-2 rifilato al Chievo. Una vittoria che frena le ambizioni di classifica dei clivensi, ora assediati dal Genoa, che ha espugnato Vinovo battendo la Juventus col punteggio di 1-0. Dietro ai grifoni troviamo l'Udinese, vittorioso per 2-0 sul campo della Lazio, sempre ferma al 15° posto con 14 punti. Infine il Bologna ha impattato per 3-3 nello scontro diretto con l'Hellas Verona.

Risultati che hanno ancora una volta stravolto la classifica, tranne in cima dove ci rimane l'Inter nonostante la sconfitta per 2-1 con il Milan: i rossoneri passano in vantaggio dopo mezz'ora con Tsadjout, ma nei minuti di recupero del secondo tempo subiscono il pareggio firmato da Rover; quando il pari sembra ormai scritto ecco arrivare la sfortunata autorete di Bettella, che involontariamente regala il successo ai rossoneri. Un punteggio che in teoria avrebbe dovuto premiare l'Atalanta, ma i bergamaschi non sono andati oltre lo 0-0 contro un coriaceo Torino. Un pari che avvantaggia la Roma in terza posizione, anche se i giallorossi non sono riusciti ad agguantare la vittoria contro il Sassuolo. I capitolini hanno approcciato benissimo al match grazie ai due gol segnati in 17 minuti da Meadows, ma gli emiliani sono stati bravi a reagire con Raspadori, il quale ha riportato il match in parità ad inizio secondo tempo; la squadra di De Rossi non si è fatta abbattere dal ritrovato pareggio ed ha continuato ad insistere, trovando il nuovo vantaggio intorno al 63' con Celar; un gol reso vano da Mota, il quale ha posto il sigillo al match con il gol del 3-3.

Un pari sfruttato al massimo dalla Fiorentina che si riavvicina in classifica grazie al 2-1 rifilato a domicilio alla Sampdoria. I viola sono stati costretti a rimontare lo svantaggio iniziale firmato da Stijepovic, con Gori che tra il 55' ed il 77' ha firmato la doppietta personale. Due gol che proiettano la compagine toscana al 5° posto con 27 punti, a -2 da Roma e Milan. Chi invece si allontana è la Juventus che cade in casa contro il Genoa: i grifoni passano a Vinovo grazie al gol di Zanimacchia al 25'. Una rete che consegna tre punti fondamentali ai liguri, che ora stanziano al 9° posto con 23 punti, ad una sola lunghezza dal Chievo sconfitto per 3-2 dal Napoli. I partenopei approcciano benissimo al match grazie ai due gol realizzati in meno di mezz'ora da Gaetano e Zerbin, ma i clivensi reagiscono e con Liberal accorciano le distanze prima dell'intervallo. Nella ripresa gli azzurri richiudono la contesa con Gaetano, ma Juwara 60 secondi dopo la riapre. Si assiste così a dei minuti finali particolarmente tesi, che però non producono alcun gol. Il Napoli può così festeggiare una vittoria fondamentale, in quanto con questo successo gli azzurri risalgono la classifica, posizionandosi al 12° posto con 20 punti.

Una lunghezza sopra ritroviamo l'Udinese, vittoriosa per 2-0 sul campo della Lazio: Varesanovic e Brunetti consegnano la vittoria alla squadra friuliana, che usufruisce anche della superiorità numerica a causa dell'espulsione comminata nel finale di partita a Jorge Silva. Per i biancocelesti è una sconfitta che comunque non pregiudica le proprie speranze di salvezza dato il 3-3 racimolato nello scontro diretto da Hellas Verona e Bologna. Gli scaligeri passano in vantaggio dopo 9 minuti con Tupta, il quale fornisce poi l'assist per il raddoppio di Bearzotti. La partita sembra chiusa ma ad inizio di secondo tempo i felsinei ribaltano la situazione grazie ai gol di Brignani, Mutton e Pellacani. Una rimonta che innervosisce i padroni di casa, i quali rimangono in 10 uomini per via dell'espulsione rifilata a Perazzolo. Un'inferiorità numerica che sembra sancire la definitiva resa degli scaligeri, che invece reagiscono giungendo al pareggio al 70' con Stefanec. Un gol che vale il 3-3 finale, che non soddisfa alcuna delle due squadre, infatti entrambe rimangono invischiate nella lotta per non retrocedere. Chi invece è lontanissima dalla relegation zone è la Roma, che nel prossimo turno si giocherà nello scontro diretto con la Juventus, la possibilità di avvicinarsi alle prime due posizioni della classifica.

RISULTATI:

Inter - Milan 1-2

30' Tsadjout (M) 91' Rover (I) 93' Bettella [aut.]

Napoli - Chievo 3-2

14' Gaetano (N) 26' Zerbin (N) 45' Liberal (C) 85' Gaetano (N) 86' Juwara (C)

Lazio - Udinese 0-2

41' Varesanovic 88' Brunetti

Sampdoria - Fiorentina 1-2

31' Stijepovic (S) 55' Gori (F) 77' Gori (F)

Sassuolo - Roma 3-3

2' Meadows (R) 17' Meadows (R) 44' Raspadori (S) 53' Raspadori (S) 63' Celar (R) 68' Mota (S)

Atalanta - Torino 0-0

Juventus - Genoa 0-1

25' Zanimacchia

Hellas Verona - Bologna 3-3

9' Tupta (HV) 39' Bearzotti (HV) 55' Brignani (B) 60' Mutton (B) 63' Pellacani (B) 70' Stefanec (HV)

CLASSIFICA

Inter 36 Atalanta 35 Roma 29 Milan 29 Fiorentina 27 Torino 26 Juventus 26 Chievo 24 Genoa 23 Udinese 21 Napoli 20 Hellas Verona 19 Sassuolo 16 Bologna 15 Lazio 14 Sampdoria 13

PROSSIMO TURNO (3/2/18):

Chievo - Inter

Milan - Bologna

Fiorentina - Hellas Verona

Genoa - Lazio

Torino - Sassuolo

Udinese - Napoli

Atalanta - Sampdoria

Roma - Juventus

PRIMAVERA 2 GIR. A

In un turno nel quale ha riposato la capolista Novara, è l'Empoli la protagonista di giornata grazie al 3-1 rifilato a domicilio alla Cremonese: Zini, Tehe ed Imbrenda gli autori delle reti toscani, inficiate solamente dal gol realizzato a tempo scaduto da Vitali. Alle spalle degli empolesi troviamo il Cesena, vittorioso per 2-1 sullo Spezia: Nanni ed Urso indirizzano la sfida in favore degli emiliani, che poi subiscono solamente al 90' il gol totalmente vano di Mulattieri. Dietro al Cesena continua la propria marcia il Venezia, grazie all'1-0 rifilato al Carpi: a decidere l'incontro un gol di Pimenta. A pari merito con i lagunari ritroviamo la Pro Vercelli, che sbanca Chiavari battendo la Virtus Entella con il punteggio di 2-3: Mal al 23' porta in vantaggio i piemontesi, che poi subiscono il pareggio ad inizio secondo tempo ad opera di Casagrande; Mal due minuti più tardi riporta avanti nel punteggio gli ospiti, che poi raddoppiano con Ciceri, il quale rende inutile la rete nel finale di Semprini. Una vittoria importante per i vercellesi, in quanto allungano sulla Spal inseguitrice, che viene fermata sul 2-2 dal Cittadella: Pasha al 2' porta in vantaggio i veneti, che poi vengono rimontati da Artioli, il quale con una doppietta ribalta la situazione; proprio quando la vittoria sembra in pugno ai ferraresi ecco arrivare il nuovo gol di Pasha, il quale completa la doppietta personale regalando un prezioso pareggio ai suoi. Infine il turno è stato chiuso dalla vittoria in trasferta del Brescia sul campo del Parma: Verde al 7' apre le marcature per i lombardi, che poi subiscono il pareggio al 39' ad opera di Longo; nel finale Muzzi sigla il gol che vale i tre punti per i bresciani.

RISULTATI:

Cesena - Spezia 2-1

6' Nanni (C) 55' Urso (C) 90' Mulattieri (S)

Cremonese - Empoli 1-3

7' Zini (E) 10' Tehe (E) 59' Imbrenda (E) 75' Vitali (C)

Parma - Brescia 1-2

7' Verde (B) 39' Longo (P) 84' Muzzi (B)

Spal - Cittadella 2-2

2' Pasha (C) 53' Artioli (S) 59' Artioli (S) 89' Pasha (C)

Virtus Entella - Pro Vercelli 2-3

23' Mal (PV) 51' Casagrande (VE) 53' Mal (PV) 60' Ciceri (PV) 85' Semprini (VE)

Venezia - Carpi 1-0

Pimenta

CLASSIFICA

Novara 26 Empoli 25 Cesena 24 Venezia 22 Pro Vercelli 22 Spezia 21 Spal 21 Cittadella 21 Brescia 18 Cremonese 15 Virtus Entella 15 Parma 15 Carpi 4

PROSSIMO TURNO (3/2/18):

Brescia - Cremonese

Cesena - Virtus Entella

Cittadella - Parma

Empoli - Spal

Novara - Venezia

Spezia - Pro Vercelli

PRIMAVERA 2 GIR. B

La sorpresa di giornata arriva proprio dalla capolista Cagliari, che viene fermata sul punteggio di 1-1 dal Perugia: al gol del vantaggio siglato da Doratiotto nel primo tempo, ha risposto nella ripresa Patrignani. Un pareggio di cui non approfitta il Palermo, sconfitto in casa per 3-2 dall'Ascoli: Diop e Buonavoglia portano subito i marchigiani sul rassicurante punteggio di 2-0, che vige fino al 64' quando Santoro accorcia le distanze, che vengono definitivamente azzerate da Di Paola al 72'; il pareggio sembra ormai scritto, ma al 95' Diop realizza il gol che vale tre punti per i bianconeri. Una vittoria fondamentale visto il contemporaneo pareggio del Crotone con la Ternana: al 49' Nesta porta in vantaggio gli umbri, che poi subiscono il pareggio sei minuti più tardi ad opera di Barillari. Un gol che permette ai calabresi di guadagnare un punto importante, vista la netta vittoria ottenuta dal Frosinone inseguitore contro l'Avellino: un 3-0 firmato Persichini (doppietta) ed Alfonsetti. Alle spalle dei ciociari rimane il Pescara, grazie al 2-1 sul Bari: al 27' Borrelli porta in vantaggio gli abruzzesi, che poi subiscono il pareggio ad opera di Romanazzo; un gol reso vano da Morselli, il quale al 64' sigla il gol che vale i tre punti per i pescaresi. Una vittoria che permette ai biancocelesti di agganciare in classifica il Benevento, fermato sul 2-2 dal Foggia: Volpicelli al 14' apre le marcature per i sanniti, che però subiscono l'immediato pareggio ad opera di Vallario; al 26' Conte riporta in vantaggio i campani, ma al 47' Cavallini sigla la definitiva parità.

RISULTATI:

Crotone - Ternana 1-1

49' Nesta (T) 55' Barillari (C)

Perugia - Cagliari 1-1

49' Doratiotto (C) 68' Patrignani (P)

Frosinone - Avellino 3-0

70' Persichini 75' Persichini 88' Alfonsetti

Foggia - Benevento 2-2

14' Volpicelli (B) 17' Vallario (F) 26' Conte (B) 47' Cavallini (F)

Palermo - Ascoli 2-3

15' Diop (A) 45' Buonavoglia (A) 64' Santoro (P) 72' Di Paola (P) 95' Diop (A)

Pescara - Bari 2-1

27' Borrelli (P) 45' Romanazzo (B) 64' Morselli (P)

CLASSIFICA

Cagliari 32 Palermo 27 Ascoli 26 Crotone 22 Frosinone 22 Perugia 20 Pescara 19 Benevento 19 Ternana 18 Foggia 17 Bari 16 Salernitana 12 Avellino 0

PROSSIMO TURNO (3/2/18):

Ascoli - Frosinone

Bari - Foggia

Benevento - Perugia

Cagliari - Avellino

Salernitana - Pescara

Ternana - Palermo