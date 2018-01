Hellas Verona: piace Krafth del Bologna, Zuculini va al River Plate

Il poderoso 4-1 in casa della Fiorentina ha sicuramente dato morale e classifica, all'Hellas Verona di Fabio Pecchia, deciso a raggiungere con decisa fermezza una salvezza difficile ma non impossibile. Mentre la rosa continuerà a lavorare sul campo, la dirigenza scaligera cercherà di pescare dal calciomercato pezzi pregiati ed utili a rinforzare la rosa. Il primo nome sulla lista della società gialloblu è quello di Emil Krafth, terzino della nazionale svedese ai margini del progetto felsineo. Con Alejandro Gonzalez finito in prestito all'Avellino, l'esterno svedese colmerebbe proprio il vuoto lasciato dall'uruguayano, apportando esperienza e voglia di fare.

In ottica cessione, è inoltre ufficiale l'addio di Bruno Zuculini, centrocampista classe '93 che si accasa al River Plate fino al 2022. Ecco quanto riportato dal sito ufficiale gialloblu: "L'Hellas Verona FC comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del centrocampista Bruno Zuculini alla società Club Atlético River Plate. In bocca al lupo Bruno per questa nuova avventura! Grazie per la passione e l'attaccamento che hai dedicato ai nostri colori". Ugualmente definito anche il prestito di Nicolò Casale al Pisa: "L'Hellas Verona FC comunica di aver risolto il trasferimento temporaneo delle prestazioni sportive di Nicolò Casale dalla società AC Perugia. Contestualmente il Club gialloblù ha ceduto le prestazioni sportive del calciatore, a titolo temporaneo, alla società AC Prato 1908".