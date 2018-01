Hellas, ultimo giorno di fuoco: salutano Pazzini, Heurtaux e Bessa, arriva Aarons dal Newcastle

Rolando Aarons con la maglia del Newcastle. | Aarons Twitter

Come per la maggior parte delle squadre della Serie A e non solo, per l'Hellas Verona questo 31 gennaio verrà ricordato come una giornata piuttosto piena. In chiusura tante le operazioni che stanno coinvolgendo gli scaligeri, a partire dalla più importante, quella della tanto attesa uscita di Giampaolo Pazzini: l'attaccante ex Sampdoria si trasferirà in Spagna, in particolare al Levante, dove potrà sicuramente avere la possibilità di giocare di più. L'accordo è stato trovato soltanto oggi e sarà basato su un prestito con diritto di riscatto che si tramuterebbe in obbligo in caso di salvezza degli iberici nella Liga, mentre il giocatore aveva già dato da abbastanza tempo il proprio assenso.

Non solo, tuttavia, il centravanti italiano. A lasciare la città dell'Arena sarà anche un altro veterano del nostro campionato, anche lui per andare all'estero: ci riferiamo a Thomas Heurtaux, che chiuso dall'arrivo di Vukovic e dal ritorno dell'infortunato Bianchetti ha scelto la via del ritorno a casa, in Ligue 1. A riaccoglierlo a braccia aperte il Rennes, che aveva sondato l'ipotesi nella giornata di ieri ed adesso è pronto ad acquisire a titolo definitivo il francese. La terza ed ultima cessione che i gialloblù opereranno oggi quasi certamente sarà quella di Daniel Bessa, che ha appena concluso le visite mediche col Genoa, dove si trasferirà in prestito per 18 mesi con diritto di riscatto.

A sorpresa però per Fabio Pecchia ci sono buone notizie anche per quello che riguarda il mercato in entrata. La dirigenza dell'Hellas Verona ha infatti piazzato un interessantissimo colpo in prospettiva, acquisendo le prestazioni di Rolando Aarons dal Newcastle: il giamaicano con passaporto inglese, classe 1995, è già volato in Italia e sta svolgendo proprio in queste ore le visite mediche di rito, prima dell'arrivo dell'ufficialità. Un colpo potenzialmente importante, si tratta di un esterno d'attacco di piede mancino che dovrebbe arrivare a titolo definitivo, o comunque con una formula che permetterebbe ai veronesi di ottenere il suo cartellino.