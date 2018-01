Sassuolo, Carnevali sicuro: "Politano al Napoli? Zero possibilità"

Fonte: Twitter

Ultime ore di mercato infuocate per il Napoli, sempre alla ricerca di un esterno offensivo, in grado di alternarsi con gli stakanovisti Insigne, Mertens e Callejon. Dopo aver incassato il no secco di Verdi, e dopo essersi visti sfumare Younes davanti agli occhi - l'arrivo del tedesco è stato posticipato a giugno a causa di gravi problemi familiari - Giuntoli insiste per avere l'esterno del Sassuolo, Matteo Politano.

Da ciò che trapela dall'Hotel Melià, centro gravitazionale della sessione iinvernale di calciomercato, il Napoli però è pronto a dire addio anche a questo obiettivo. Il direttore sportivo neroverde, Giovanni Carnevali, ai microfoni di Sky Sport ha allontanato Politano dalla possibile nuova destinazione azzurra: "Non ci sono possibilità di vederlo con la maglia del Napoli. Mancano poche ore al termine del calciomercato, manca il tempo materiale per intavolare determinati discorsi". Breve intervento, ma coinciso. Il motivo del mancato decollo della trattativa è presto detto: il Sassuolo non ha a sua disposizione abbastanza tempo per cercare un valido sostituto, dopo aver subìto i rifiuti dalla Sampdoria e dal Benevento per Caprari e D'Alessandro.

Doccia fredda per il Napoli, l'ennesima, considerando anche il fatto che la dirigenza partenopea si era spinta ad offrire addirittura 22 milioni più di 3 di bonus. Il Sassuolo, nel contempo, si gode Babacar, la cui ufficialità del passaggio in Emilia è giunta in mattinata, con i neroverdi che in cambio hanno rilasciato alla Viola Falcinelli. Carnevali felice dell'esito di questa trattativa: "E' un ragazzo che ci piace, qui a Sassuolo troverà l'ambiente adatto per rilanciarsi e finalmente giocare con continuità".