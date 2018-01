Crotone, da parte le polemiche sul VAR. Si pensa all'Inter

Fonte: FC Crotone Twitter

Brucia ancora, e non poco, l'1-1 interno racimolato contro il Cagliari. Il VAR ha chiaramente danneggiato i pitagorici, che quindi hanno lasciato immeritatamente due punti per strada, conquistandone solo uno facendo si che la distanza dalla SPAL terzultima restasse di appena due lunghezze.

Il Crotone, a distanza di tre giorni, prova a buttarsi le tossine accumulate in ventre domenica scorsa e ripartire. Il gruppo si è allenato regolarmente questa mattina agli ordini di mister Walter Zenga. La sessione odierna si è aperta con la fase di attivazione e il riscaldamento tecnico, come da prassi; successivamente, il gruppo è stato impegnato in un lavoro di forza sulla sabbia e, a seguire, ha sostenuto rapidità, conclusioni in porta e una serie di partite miste sei contro sei a campo ridotto. Stoian, in netta ripresa, ha svolto la seduta con il resto del gruppo. Anche domani è prevista una sessione d'allenamenti mattutina, quando alla gara del Meazza mancheranno solo due giorni. Prima del suddetto allenamento, Zenga parlerà alla stampa e presenterà la difficile sfida di sabato con l'Inter, ed in più verrà presenato agli organi d'informazione il nuovo acquisto Nicolò Zanellato.

Al termine della seduta, il capitano dei rossoblù Alex Cordaz è stato intervistato da Fctv. Queste le parole del portiere: "Ci apprestiamo ad incontrare una squadra fortissima, l'Inter lotta per i vertici della classifica, ma non dobbiamo partire battuti. Abbiamo bisogno di punti e la classifica è sempre pericolosa, quindi dobbiamo cercare di affrontare la partita nel migliore dei modi e possibilmente uscire indenni da San Siro con punti in tasca. Il girone di ritorno è sempre più insidioso, nessuna squadra ti regala nulla, la A poi l'abbiamo imparata a conoscere, è una categoria durissima dove al primo tentennamento ti puniscono. Noi abbiamo il dovere di lottare contro tutte le avversarie, anche contro quelle più forti, prestigiose".