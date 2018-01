Serie B: Icardi alla Virtus Entella, ore frenetiche per Ternana e Salernitana. Frey alla Cremonese

Source photo: profilo Twitter Lega B

Fioccano le ufficialità in Lega B. Nelle ultime ore di mercato, infatti, molte formazioni stanno rinforzando la rosa, cercando di elevare il proprio tasso tecnico per raggiungere celermente gli obiettivi prefissati. Partendo dalle big, colpo-Rodriguez per l'Empoli, che preleva in prestito l'attaccante della Salernitana. Di proprietà del Chievo, Rodriguez sarà ottimo vice Caputo, con i campani che ora avrebbero messo gli occhi su Cocco del Pescara. Sempre pescando dai clivensi, è ufficiale invece l'ingaggio di Nicolas Frey da parte della Cremonese, che preleva un calciatore esperto e duttile sia in difesa che sulla fascia. Bene anche il Bari, che come anticipato nella scorsa giornata ha ufficializzato l'attaccante del River Plate Federico Andrada.

Tempo di cessione, invece, per la Salernitana, che oltre a Rodriguez lascia andare anche Perico. Classe '84, l'esperto difensore andrà ad arricchire la difesa del Livorno, bisognosa di un calciatore subito pronto a trascinare gli interpreti del reparto difensivo. In ottica acquisti, sembra invece vicinissimo Deiola, centrocampista classe '95 che con l'arrivo di Cofie al Cagliari potrebbe giocare a Salerno per migliorarsi e crescere. Attiva anche l'altra campana, l'Avellino, che dopo tanto impegno ufficializza finalmente l'ingaggio di Brian Cabezas dall'Atalanta. Con la Pro Vercelli, si completa invece lo scambio Paghera-Vajushi. Direzione Akragas poi per Idrissa Camarà, esterno classe '92 in prestito fino a giugno 2018.

Particolarmente vivo poi il calciomercato della Ternana, che cercherà fino all'ultimo di vendere e cedere. In ottica ingaggi, si tenta l'assalto per Giacomo Beretta del Foggia, centravanti scuola Milan che con gli spiritelli sta trovando una propria dimensione. Più difficile invece la pista che porterebbe a Giorgi dello Spezia, calciatore considerato importante dai liguri e dunque incedibile. Potrebbe accasarsi all'Alessandria, invece, il difensore Andrea Signorini. Sempre tra le formazioni impegnate nella lotta per non retrocedere, ingaggio dal cognome famoso per la Virtus Entella Chiavari, che preleva il centrocampista Simone Icardi dal Catanzaro.