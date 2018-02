Serie B - Il punto sul mercato invernale: bene le big, brilla l'Ascoli

Source photo: profilo Twitter Lega B

E' stato un mercato invernale molto silenzioso, per le squadre di Lega B, con tantissimi movimenti ma pochi botti capaci di far clamore. Tra le formazioni impegnata nelle zone di alta classifica, spiccano le operazioni dell'Empoli, che preleva Rodriguez dalla Salernitana e si assicura un ottimo vice-Caputo. Bene anche Maietta, difensore ex Bologna esperto e subito pronto a dare il proprio contributo per la promozione. Promozione per il Parma, che ha sorpreso per la lucidità delle operazioni fatte, sia in entrata che in uscita. Su tutto, spicca l'ingaggio di Amato Ciciretti dal Benevento. Sufficienza piena anche per il Frosinone, che con Kone e Chibsah si assicura una buona cordigliera mediana.

Molto bene anche il Carpi, che tra le formazioni impegnate nella zona playoff è quella che più di ogni altra ha aumentato il proprio tasso tecnico. L'ingaggio più importante è sicuramente Federico Melchiorri, attaccante che tanto bene ha fatto durante la parentesi in Serie B con la maglia del Cagliari. Sarà inoltre interessante vedere l'impatto di Garritano in categoria. Il Pescara di Zeman, inoltre, non si eclissa durante la parentesi di calciomercato, prelevando Gravillon dal Benevento e Filippo Falco dal Perugia, calciatore che potrebbe seriamente scoppiare grazie all'atteggiamento offensivo del tecnico boemo.

Parlando delle formazioni impelagate nel pantano-retrocessione, "novanta minuti di applausi" vanno all'Ascoli, che nonostante l'ultimo posto di classifica si rinforza proprio per risalire. In attacco, i picchi si rinforzano con Gaetano Monachello e Simone Ganz, attaccanti esperti che daranno un grande contributo per la causa bianconera. A centrocampo preso Kanoute, mentre sarà Agazzi uno dei portieri a disposizione di Serse Cosmi. Ottimo mercato anche per la Pro Vercelli,che con Alex e Gatto cercherà di migliorare il proprio trend offensivo. Giudizio negativo per le campane Salernitana ed Avellino, che non riescono a dare una svolta positiva al mese di calciomercato.