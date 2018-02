Serie B: scontro diretto tra Empoli e Palermo, chance ghiotte per Ascoli e Foggia

Source photo: profilo Twitter Lega B

Ventiquattresima giornata di Lega B interessantissima e che si apre subito col botto: questa sera, infatti, il Palermo sarà ospite di un Empoli deciso fare punti per avvicinarsi alle posizioni di fetta. Una sfida incerta ma che potrebbe seriamente indirizzare la stagione per una delle due squadre. Pronto ad approfittarne il Frosinone, che contro il Pescara non avrà comunque vita facile. I ciociari, reduci da un poker di vittorie, affronteranno infatti una rosa rinforzatasi sul mercato e dunque decisa a cancellare l'ultimo stop contro il Perugia. Novanta minuti ugualmente ardui, poi, per il Parma, in casa di un Brescia bisognoso di punti per non complicare una posizione di classifica già grave. I ducali dovranno dar prova di maturità, le rondinelle di essere usciti dalla crisi. Apparentemente facile, al contrario, l'incontro della Cremonese, contro una Pro Vercelli reduce da un ottimo mercato ma comunque penultima: i ragazzi di Tesser potrebbero avere vita facile.

Sfida-verità, poi, per il Cittadella, che contro il Perugia metterà alla prova la propria voglia di playoff. I veneti troveranno una rosa forte ed in forma, decisa a risalire la china dopo una fase negativissima di fine girone d'andata. Novanta minuti che diranno molto, inoltre, quelli tra Venezia e Bari: appaiate in classifica, le due formazioni vorranno i tre punti per restare in zona playoff. I lagunari avranno dalla loro il favore del pubblico, i biancorossi un tesso tecnico comunque superiore. Match che si prevede davvero infuocato, inoltre, quello dell'Arechi, con la Salernitana pronta ad ospitare un Carpi tornato ai livelli visti ad inizio stagione. I campani non dovranno però fallire l'ennesima chance. Derby ligure sicuramente emozionante tra Entella e Spezia, squadre che vivono momenti differenti: la Virtus naviga nel mare di bassa classifica, gli Aquilotti sondano la realtà playoff.

Nelle zone di bassa classifica, sfida da vincere assolutamente per l'Ascoli di Serse Cosmi, in casa e contro un Novara che certamente venderà cara la pelle. I picchi, che contro ogni previsione hanno fatto un ottimo mercato, potrebbero seriamente strappare un punticino in Piemonte, ottimo sia per il morale che per la classifica. Discorso analogo per Cesena e Ternana, che proprio in questa giornata si ritroveranno ad incrociare le rispettive lame sportive. I bianconeri di Fabrizio Castori partono con il favore del proprio pubblico, gli umbri rossoverdi faranno leva su un atteggiamento offensivo ed aggressivo. Difficile dire chi la spunterà, l'equilibrio però però farne da padrone. Deciso a scappare dalle realtà di bassa classifica, infine, il Foggia, che contro l'Avellino cercherà i tre punti. Occhio però alla foga irpina.

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

02.02. 20:30 Empoli Palermo

03.02. 15:00 Brescia Parma

03.02. 15:00 Cremonese Pro Vercelli

03.02. 15:00 Foggia Avellino

03.02. 15:00 Frosinone Pescara

03.02. 15:00 Novara Ascoli

03.02. 15:00 Perugia Cittadella

03.02. 15:00 Salernitana Carpi

03.02. 15:00 Venezia Bari

04.02. 17:30 Cesena Ternana

05.02. 20:30 Entella Spezia