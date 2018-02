Serie B - Zeman: "Sul mercato fatto quel che si poteva, vorrei fare tanti progetti con Sebastiani"

Source photo: profilo Facebook Pescara Calcio

Zdenek Zeman ha parlato in conferenza stampa, dicendo la sua sia sui prossimi avversari del Frosinone che sul calciomercato. Il tecnico boemo ha infatti speso molte parole sui nuovi arrivati, soffermandosi attentamente su ognuno di loro: "Il mercato è difficile per tutti, ma la società ha cercato di fare quel che si poteva, siamo qualcuno in più e mi dispiace che i giovani che hanno bisogno di giocare avranno poco spazio - ha detto - ma poi dipende da loro perché io non chiudo le porte a nessuno a priori".

Continua, il boemo: "Abbiamo quattro centravanti e sono tanti, mentre in porta sono tranquillo sperando che Fiorillo resista a lungo, anche se Savelloni sta migliorando anche se non ha grande esperienza. Bunino non lo conoscevo, ma è una punta che si muove e fisicamente assomiglia un po' a Immobile, ha poca esperienza, ma ci darà una mano. Machin è un giocatore più di qualità che di quantità, un centrocampista con le caratteristiche che cercavamo".

Passaggio inevitabile, poi, su Embalo, obiettivo dichiarato dei delfini soffiatogli dal Brescia: "Embalo? Era il nostro primo obiettivo visto che c'erano difficoltà perché trattare col Palermo è sempre difficile e alla fine non siamo riusciti a portarlo qui. Ci auguriamo di essere usciti più forti dal mercato perché sono arrivati giocatori che spero possano aiutarci a crescere. Sono convinto che oggi siamo più squadra di prima anche perché i giocatori che volevano andare via sono andati e sostituiti da altri di qualità".

In ultimo, Zeman non ha risparmiato una piccola frecciata al Presidente Sebastiani: "Sebastiani? Continuo a dire che qui sto bene, ma il mio lavoro è fare l'allenatore del Pescara non stare bene a Pescara. Vorrei più progetti e fare il possibile per andare meglio".

[source: tuttomercatoweb.com]