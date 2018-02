Parma - D'Aversa: "Dobbiamo dare continuità, Brescia squadra difficile da decifrare"

Source photo: profilo Twitter Novara Calcio

E' un Roberto D'Aversa carico, quello intervenuto in conferenza stampa. Il tecnico del Parma ha infatti caricato i suoi in vista della sfida contro il Brescia, squadra ferita ma da non sottovalutare. "Dobbiamo dare continuità al risultato di sabato, non sarà una partita semplice perché il Brescia ha sempre creato problemi agli avversari tra le mura amiche. Andremo là per far risultato e le scelte definitive non lo ho ancora fatte. Conosciamo l'importanza delle gara per i nostri tifosi, ma i ragazzi devono andare in campo per vincere indipendentemente da questo".

Parole importanti, poi, anche per i prossimi avversari biancoblu: "Il Brescia è una squadra difficile da decifrare perché hanno cambiato molto sul mercato e può essere che con i nuovi acquisti cambi il loro modo di giocare e il loro sistema". Inevitabile anche il passaggio sul calciomercato: "Non parlavo di mercato durante le trattative e non lo farò adesso, la società si è impegnata per migliorare la squadra e ha fatto un buon lavoro. Sarà il tempo a determinare se le scelte sono state eccellenti o meno".

In ultimo, il tecnico del Parma ha voluto concedere una digressione tattica: "Cambio modulo? Più avanti possiamo parlare di un passaggio al 4-2-3-1, ma ora no. Da Cruz rientra dopo due giornate di squalifica, Ceravolo da un infortunio e Ciciretti non c'è e io devo scegliere a seconda di quelli che ho a disposizione" conclude D'Aversa, conscio di non poter sbagliare per continuare a sognare un inaspettato e quantomai miracoloso posto nei playoff.