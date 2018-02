Serie B - Caputo demolisce il Palermo: l'Empoli vince 4-0

Nel match valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B l'Empoli demolisce il Palermo 4-0. Successo più che meritato per la compagine toscana con Caputo grande protagonista grazie alla sua tripletta. L'altro gol della squadra di Andreazzoli viene messo a segno dall'ex Roma Brighi. Con questo successo la compagine toscana sale momentaneamente in testa agganciando proprio il Palermo e il Frosinone che giocherà domani col Pescara.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-4-1-2 per l'Empoli con Zajc a supporto di Donnarumma e Caputo mentre il Palermo risponde col 3-5-2 con il tandem offensivo formato da Trajkovski e Nestorovski.

Parte forte l'Empoli che dopo tredici minuti passa in vantaggio: Zajc scodella dolcemente per Pasqual che calcia col mancino al volo trovando la risposta di Posavec. Sulla respinta arriva Brighi che a porta vuota non sbaglia, 1-0. Dopo il vantaggio l'Empoli prova a gestire il possesso mentre il Palermo aspetta rendendosi pericoloso solo al 28' con Nestorovski che, sugli sviluppi di un calcio di punizione, impatta di testa ma la sfera si perde sul fondo. Poco dopo ospiti vicini al pareggio con Nestorovski che ruba palla a Castagnetti e calcia dalla distanza ma Gabriel vola a mettere in angolo. Nel finale di tempo, però, arriva il raddoppio dei padroni di casa: filtrante di Zajc per Caputo che elude la marcatura di Dawidowicz e col piatto batte Posavec, 2-0 e primo tempo agli archivi.

Nella ripresa parte forte l'Empoli con Donnarumma che lancia Caputo ma l'ex Bari viene fermato da Posavec in uscita. Sono solo le prove generali del terzo gol che arriva al 51': azione splendida dell'Empoli con Caputo che, riceve da Pasqual, scambia con Zajc e in diagonale batte Posavec, 3-0. Nel Palermo si fa vedere solo Nestorovski che prova con un tiro a giro dal limite ma Gabriel devia in tuffo in calcio d'angolo. Tedino, visto il passivo, prova a giocarsi subito il doppio cambio inserendo Moreo e Gnahorè e al 70' gli ospiti vanno ad un passo dal gol proprio con Moreo che, sugli sviluppi di un corner, stacca di testa colpendo la traversa.

Poco dopo tornano ad essere pericolosi i padroni di casa con Caputo che sfugge a Bellusci e calcia ma il pallone si perde alto non di molto. Nella seconda metà della ripresa i toscani abbassano i ritmi ma al minuto 83 trovano la quarta rete: Dawidowicz stende Caputo in area, l'arbitro non ha dubbi e concede il penalty che lo stesso Caputo trasforma, 4-0. E' l'ultima emozione del match, l'Empoli demolisce il Palermo e sale momentaneamente in vetta insieme ai siciliani e al Frosinone.