Ufficiale - Bacary Sagna è un nuovo giocatore del Benevento - Foto Sagna Twitter

Adesso è ufficiale. Bacary Sagna è un nuovo giocatore del Benevento. La società del patron Vigorito ha trovato in mattinata l'accordo con il terzino francese ex Manchester City, il quale ha firmato il contratto fino al termine della stagione con il club sannita, andando così a rinforzare il reparto arretrato a disposizione di Roberto De Zerbi.

Questo il comunicato apparso sul sito della società campana pochi minuti fa: "Questa mattina, presso il centro sportivo Caravaggio Sporting Village di Napoli, è stato raggiunto l’accordo tra il Benevento Calcio e il calciatore Bacary Sagna. Alla presenza del presidente Oreste Vigorito, il difensore francese di origini senegalesi ha firmato un contratto che lo lega al club giallorosso fino al prossimo 30 giugno. L’intensa prevede l’opzione per il prolungamento fino al 30 giugno 2019. Bacary Sagna sarà a disposizione del tecnico De Zerbi dalla prossima settimana".

Come recita il comunicato il suo utilizzo è previsto per la prossima settimana, ma resta da vedere se il terzino sarà già all'ombra del Vesuvio domani sera per presentarsi ai nuovi tifosi e spingere i nuovi compagni di squadra nella sfida contro il Napoli di Maurizio Sarri.