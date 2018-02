Iachini: "Con la Juventus serve solo la perfezione"

twitter.com

Il mercato si è chiuso anche per il Sassuolo che così può tornare a pensare con tranquillità solo al campo. Meglio così, soprattutto se l'avversario si chiama Juventus, un rullo compressore nelle ultime settimane, impenetrabile a livello di numeri difensivi. Beppe Iachini è consapevole di tutte le difficoltà di questa partita e in conferenza non nasconde quello che dovrà fare il Sassuolo per cercare di strappare qualche punticino ai bianconeri. La parola d'ordine dovrà essere perfezione.

Il concetto è esplicitato così dal tecnico del Sassuolo: "Ci siamo preparati per la partita, affrontiamo una squadra molto forte, lo dicono i numeri e i successi di questi anni, una squadra a cui Allegri ha saputo dare diverse fisionomie, una delle migliori d'Europa. Ho visto la Juve in Tim Cup e l'ho vista benissimo, ho visto fisicità, tecnica, organizzazione, magari c'è stata qualche complicazione la prima settimana dopo le vacanze, è stato così per tutti, ma sono ragazzi abituati a giocare ogni tre giorni, hanno esperienza e fisicità. A noi servirà una gara perfetta dal punto di vista tecnico provando a fare le nostre cose sul piano del possesso palla". Ancora qualche dubbio di formazione per Iachini: "Goldaniga è squalificato, Dell'Orco ha avuto un piccolo affaticamento ma in settimana recupererà, per il resto sono tutti disponibili. Vedremo l'allenamento e sceglierò chi mandare in campo".

Politano è rimasto, mentre è arrivato Babacar dalla Fiorentina. Tutto sommato un mercato positivo per i neroverdi: "Avevamo detto che il gruppo sarebbe rimasto questo, e di fatto è stato così, Politano è rimasto. Si è verificata la possibilità di fare uno scambio tra due giocatori come Falcinelli e Babacar che hanno caratteristiche diverse. Ora il mio compito è inserire i nuovi ragazzi nel più breve tempo possibile. Li sto valutando, parlerò con loro e deciderò quando farli scendere in campo. Ho già visto grande disponibilità da parte di entrambi quindi siamo fiduciosi di inserirli nel più breve tempo possibile. Se i ragazzi si sono distratti in questi giorni? Inconsciamente può essere accaduto, si è parlato di Politano ma magari anche altri sono stati dentro a certi discorsi. Ora il mercato è chiuso e dobbiamo concentrarci sul lavoro per poter fare più punti possibili”.