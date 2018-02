Serie B - Il Frosinone si prende la vetta solitaria: battuto il Pescara 3-0

Nel match valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B il Frosinone batte 3-0 il Pescara prendendosi la vetta solitaria della classifica. Successo confezionato nella seconda frazione di gioco grazie ai gol di Ciano, Terranova e Chibsah. Con questa vittoria, come detto, i ciociari salgono al primo posto solitario con 46 punti (+3 su Empoli e Palermo) mentre il Pescara resta a metà classifica con 31 punti.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni, 3-4-1-2 per il Frosinone con Ciano a supporto di Dionisi e Ciofani mentre il Pescara risponde col 4-3-3 con il tridente offensivo composto da Yamga, Pettinari e Baez.

Parte forte il Frosinone che dopo sei minuti si rende pericoloso con un mancino da fuori di Ciano che termina di pochissimo a lato. La risposta del Pescara arriva al 14'. Yamga, dall'interno dell'area, calcia col mancino a botta sicura ma Bardi salva i suoi in qualche modo. Dopo un avvio frizzante, i ritmi si cristallizzano e a dominare è l'imprecisione delle due squadre in fase di impostazione. Per trovare un'emozione degna di tal nome bisogna arrivare al 35' con Ciano che mette al centro un pallone pericolosissimo su cui Dionisi non arriva per pochi centimetri. Nel finale di tempo vien fuori il Pescara che al 45' si fa vedere con un destro di Brugman che termina alto non di molto.

La ripresa si apre col vantaggio del Frosinone. Ciano, dai trentacinque metri, lascia partire un mancino che sorprende Fiorillo e si insacca sotto la traversa, 1-0. Il Pescara prova a reagire e al 54' sfiora il gol con Pettinari che, da ottima posizione, non riesce a colpire il pallone. Sessanta secondi dopo ci prova Coulibaly ma il suo destro è facile preda di Bardi. Al 56' ancora protagonista Pettinari ma il suo colpo di testa termina tra le braccia di Bardi. Al 62' Frosinone ad un passo dal raddoppio, Matteo Ciofani colpisce di testa chiamando Fiorillo all'intervento. Sul corner arriva la rete con l'estremo ospite che buca il pallone e Terranova di testa insacca, 2-0. Dopo la seconda rete dei ciociari i ritmi si abbassano anche se al 78' gli ospiti hanno un sussulto con Coulibaly che ci prova col destro da fuori ma Bardi alza in corner. Nel finale arriva anche il tris del Frosinone con una sassata di Chibsah, da fuori, che batte Fiorillo, 3-0 e fischio finale. Il Frosinone vince 3-0 e si porta in testa mentre il Pescara incassa la seconda sconfitta consecutiva.