Napoli, a caccia di streghe

Il 6-0 dell'andata, un vago ricordo. Era lo stesso Napoli, sia chiaro, ma a differenza di quel caldo pomeriggio di settembre, ad essere cambiato è il Benevento di Roberto De Zerbi. Timida, impaurita, frastornata fin troppo la squadra allora allenata da Baroni, remissiva di fronte alle folate dei partenopei al San Paolo. Servirà ben altro Benevento per trovare l'impresa nel posticipo serale della ventitreesima giornata di campionato, con il Napoli di Maurizio Sarri che va a caccia dell'ennesima vittoria esterna stagionale, oltre ovviamente alla conferma del primato in classifica.

Azzurri a caccia di stregoni, quelli del mercato che hanno aleggiato sulle stanze di Castelvolturno per tutta la durata del mese di gennaio, chiusosi con un nulla di fatto alquanto deludente e, in parte, destabilizzante. Dovrà essere bravo Sarri ad estraniare la squadra da quanto successo in sede di trattative, con i mancati arrivi di Verdi, Younes e Politano - e le conseguenti polemiche - che potrebbero condizionare l'operato della squadra, fin qui chiusa in una bolla di sapone da inizio campionato. La stessa bolla che Sarri ha provato a mantenere intatta nel ritiro nella vicina Telese, laddove il Napoli si è radunato in vista della gara del Vigorito.

Napoli in campo con la voglia di confermare il primato dopo la sfida del pomeriggio della Juve contro il Sassuolo, mentre dalla parte opposta la voglia di rivalsa dei sanniti dopo il rotondo passivo dell'andata andrà ad aggiungersi alla volontà di continuare a lottare per quell'obiettivo salvezza mai del tutto dimenticato. Un testa-coda mai così banale, scontato, che si preannuncia rovente nel clima del Vigorito, pronto a spingere i propri beniamini verso lo sgambetto alla capolista: gli azzurri hanno tutto da perdere, i padroni di casa ovviamente da portare in dote.

Le ultime dai campi

Roberto De Zerbi potrebbe contare fin da subito sui nuovi arrivati Puggioni, Billong, Sandro, Djuricic e Guilherme, i quali dovrebbero scendere tutti in campo nel 4-2-3-1 dell'ex tecnico del Palermo. Accanto a loro Venuti, Djimsiti e Letizia completeranno il reparto arretrato, mentre Memushaj agirà in mediana, dove Cataldi insidia l'ex centrocampista del Tottenham, ancora non al meglio; D'Alessandro sulla destra, con Coda centravanti.

Solito schieramento per il Napoli di Maurizio Sarri, che non lascia nulla all'immaginazione con il solito 4-3-3 che dovrebbe prevedere Reina tra i pali, Hysaj, Albiol, Koulibaly e Mario Rui nel quartetto difensivo, Allan con Jorginho ed Hamsik in mediana, con Diawara in ritardo rispetto al regista italo-brasiliano ed il solito tridente offensivo composto da Callejon, Mertens ed Insigne.

Le probabili formazioni

Benevento (4-2-3-1): Puggioni; Venuti, Billong, Djimsiti, Letizia; Sandro, Memushaj; D’Alessandro, Djuricic, Guilherme; Coda.

Napoli (4-3-1-2): Reina, Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne, Callejon.