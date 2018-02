Ufficiale: Di Biagio sarà il CT ad interim della Nazionale Italiana di Calcio

Google Plus

Source photo: profilo Twitter Nazionale Italiana

Luigi Di Biagio sarà il prossimo allenatore-traghettatore della Nazionale Italiana di Calcio. Dopo l'eliminazione nei playoff Mondiali ed il successivo polverone che ha portato al commissariamento della Lega, il commissario straordinario Roberto Fabbricini ed il vice Alessandro Costacurta hanno scelto l'attuale CT dell'Under 21 per guidare gli Azzurri in vista dei prossimi impegni nazionali contro Argentina ed Inghilterra.

Una scelta dichiarata alla vigilia, che consentirà alla Federazione di ponderare il futuro tecnico e nel contempo darà a Di Biagio la possibilità di mettersi ulteriormente in mostra dopo le buone cose fatte sulla panchina della Nazionale Under 21. Contro Argentina ed Inghilterra, Di Biagio dovrà tracciare comunque la strada per il prossimo CT, che avrà l'arduo compito di risollevare le sorti della Nazionale Italiana di Calcio.