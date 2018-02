Campionato Primavera - L'Atalanta torna in vetta

Fonte: Inter profilo ufficiale Twitter

La 18ma giornata del Campionato Primavera ci ha regalato un nuovo cambio al vertice della classifica, infatti l'Inter di Vecchi è stata scavalcata dall'Atalanta, che nel weekend si è riappropriata della vetta battendo tra le proprie mura la Sampdoria con il risultato di 3-1. I Campioni d'Italia in carica invece sono caduti al cospetto del Chievo, col punteggio di 2-1. Alle spalle dei nerazzurri si avvicina minacciosa la Roma, distante solo quattro lunghezze, grazie al successo nello scontro diretto con la Juventus (2-1). Dietro ai giallorossi resta la Fiorentina, che batte di misura l'Hellas Verona, sempre più immischiato nella lotta per non retrocedere. Così come il Bologna, che non va oltre lo 0-0 sul campo del Milan. Rossoneri che fruiscono del pareggio imposto dal Sassuolo al Torino (2-2), con i granata che ora devono guardarsi le spalle dal Genoa, vittorioso per 2-1 contro la Lazio. Infine l'Udinese ha superato nello scontro diretto per la salvezza il Napoli con il risultato di 1-0.

Il punteggio di giornata però è quello racimolato dall'Atalanta, che con il 3-1 sulla Samp torna in vetta alla classifica: Colpani al 7' porta in vantaggio gli orobici, che poi raddoppiano con il gol di Nivokazi su rigore; al 56' Ejjaki riapre i giochi sempre dagli undici metri, ma Kulusevski al 78' richiude la contesa. Per gli orobici arrivano così tre punti fondamentali, che le permettono di scavalcare l'Inter, sconfitta per 2-1 dal Chievo: Adorante al 25' apre le marcature in favore dei nerazzurri, che però subiscono il pari ad inizio ripresa da parte di Danieli, abile a realizzare un calcio di rigore; gli uomini di Vecchi si rituffano nella metà campo avversaria per andare alla ricerca del nuovo vantaggio, ma nel proprio momento migliore subiscono il gol del 2-1, con Isufaj cinico nel finalizzare un'azione corale prodotta dai suoi compagni; nel finale i nerazzurri cercano in tutti i modi il pareggio, ma i clivensi riescono ad opporsi portando a casa una incredibile vittoria.

Un successo di cui fruisce la Roma, capace nel posticipo di giornata di battere la Juventus in rimonta: Olivieri al 12' porta in vantaggio i bianconeri, ma al 63' Marcucci ripristina la parità realizzando un calcio di rigore; il penalty siglato dal centrocampista giallorosso sveglia i capitolini, che assediano l'area di rigore avversaria fino a trovare il gol del definitivo vantaggio con Keba Coly, abile proprio nel recupero a trovare la via della rete. Un gol che permette agli uomini di De Rossi di rimanere in scia al duo di testa, mantenendo nel contempo le distanze dalla Fiorentina, anch'essa uscita vincitrice dallo scontro con l'Hellas Verona. A decidere l'incontro tra viola e scaligeri un gol di Meli al 14'. Con questa sconfitta gli uomini di Porta rimangono fermi al 12° posto con 19 punti.

Dalle posizioni di metà classifica si è invece schiodato il Torino, che nonostante il pareggio per 2-2 contro il Sassuolo fa un piccolo balzettino in avanti in classifica. I granata devono ringraziare Millico, che con due rigori realizzati permette ai suoi di rimontare il doppio svantaggio iniziale firmato da Raspadori e Mota. In particolare il secondo penalty realizzato dall'attaccante granata in pieno recupero fa scattare la rabbia di tutta la panchina emiliana, con Piacentini a farne le spese con un'espulsione. Granata che usufruiscono anche del pareggio racimolato dal Milan in casa contro il Bologna, ma nello stesso tempo si vedono pressati alle spalle dal Genoa, vittorioso per 2-1 contro la Lazio: i capitolini passano in vantaggio con Javorcic al 50', ma nel giro di due minuti i i Grifoni rimontano, infatti prima Piccardo firma il pareggio, poi Micovschi al 62' sigla il gol che vale i tre punti per i liguri.

Infine l'Udinese fa suo lo scontro salvezza contro il Napoli, grazie ad un gol di Varesanovic al 61', con i friuliani abili poi a gestire anche la superiorità numerica dovuta all'espulsione comminata dall'arbitro a Marie-Sainte. Un'inferiorità numerica che è costata al Napoli questa dolorosa sconfitta, infatti con questo risultato i partenopei rimangono all'11° posto con 20 punti, mentre i friuliani salgono al 10° con 24 punti. Nel prossimo turno le due squadre avranno l'opportunità di allontanarsi ulteriormente dalle zone basse della classifica affrontando rispettivamente Milan (Napoli) e Sampdoria (Udinese), anche se tutte le attenzioni della prossima giornata saranno rivolte sul big-match in vetta alla classifica tra Inter - Atalanta.

RISULTATI:

Chievo - Inter 2-1

25' Adorante (I) 47' Danieli [r.] (C) 78' Isufaj (C)

Udinese - Napoli 1-0

61' Varesanovic

Milan - Bologna 0-0

Fiorentina - Hellas Verona 1-0

14' Meli

Genoa - Lazio 2-1

50' Javorcic (L) 60' Piccardo (G) 62' Micovschi (G)

Torino - Sassuolo 2-2

21' Raspadori (S) 26' Mota (S) 57' Millico [r.] (T) 95' Millico [r.] (T)

Atalanta - Sampdoria 3-1

7' Colpani (A) 53' Nivokazi [r.] (A) 56' Ejjaki [r.] (S) 78' Kulusevski (A)

Roma - Juventus 2-1

13' Olivieri (J) 63' Marcucci [r.] (R) 91' Keba Coly (R)

CLASSIFICA

Atalanta 38 Inter 36 Roma 32 Fiorentina 30 Milan 30 Torino 27 Chievo 27 Juventus 26 Genoa 26 Udinese 24 Napoli 20 Hellas Verona 19 Sassuolo 17 Bologna 16 Lazio 14 Sampdoria 13

PROSSIMO TURNO (10/2/18):

Juventus - Chievo

Lazio - Fiorentina

Sampdoria - Udinese

Sassuolo - Genoa

Hellas Verona - Torino

Napoli - Milan

Inter - Atalanta

Bologna - Roma

PRIMAVERA 2 GIR. A

La sedicesima giornata ha regalato come nel caso del campionato di Primavera 1, un cambio al vertice della classifica, infatti l'Empoli ha sopravanzato il Novara grazie alla vittoria per 2-0 sulla Spal. Un successo firmato Zelenkovs e Zini. Due gol che hanno proiettato i toscani al vertice della graduatoria, a danno del Novara fermato sul 3-3 dal Venezia: i novaresi sprecano un triplice vantaggio firmato da Stoppa (doppietta) e Salucci, con un secondo tempo a dir poco sciagurato, infatti i lagunari rimontano grazie alle reti siglate da Cigagna, Santinon e Simeoni. Alle spalle dei veneti troviamo il Cesena, vittorioso per 1-0 sulla Virtus Entella. A decidere l'incontro un gol di Urso al 73'. Romagnoli che però non possono realizzarsi per la vittoria raggiunta, infatti in classifica c'è uno Spezia che, con il successo per 4-1 sulla Pro Vercelli, si è riportato in piena corsa per il 3° posto. Bearzotti, Mulattieri, Lepri e Suleiman mettono subito in discesa la partita per i liguri, che poi subiscono nel finale il gol della bandiera vercellese siglato da Della Morte al 74'. Una vittoria che quindi permette agli spezzini di continuare a fare sogni di gloria, anche se alle spalle rimane un Cittadella sempre voglioso di agganciare le posizioni di alta classifica, infatti i veneti non demordono e rimangono in scia grazie alla vittoria per 3-2 sul Parma: Dalla Bernardina porta in vantaggio i veneti dopo 6 minuti, ma al 21' Mastaj firma il pareggio; al 51' Longo ribalta il punteggio, ma Maniero all'80' firma il 2-2; nel finale Pasha sigla il gol che vale i tre punti per i padroni di casa. Nei bassifondi della classifica invece il Brescia non va oltre l'1-1 casalingo contro la Cremonese: a Gallina risponde Verde.

RISULTATI:

Cesena - Virtus Entella 1-0

73' Urso

Cittadella - Parma 3-2

6' Dalla Bernardina (C) 21' Mastaj (P) 51' Longo (P) 80' Maniero (C) 92' Pasha (C)

Brescia - Cremonese 1-1

82' Gallina (C) 86' Verde (B)

Empoli - Spal 2-0

11' Zelenkovs 67' Zini

Novara - Venezia 3-3

11' Stoppa (N) 27' Salucci (N) 29' Stoppa (N) 56' Cigagna (V) 65' Santinon (V) 88' Simeoni (V)

Spezia - Pro Vercelli 4-1

23' Bearzotti (S) 24' Mulattieri (S) 36' Lepri (S) 46' Suleiman (S) 74' Della Morte (PV)

CLASSIFICA

Empoli 28 Novara 27 Cesena 27 Spezia 24 Cittadella 24 Venezia 23 Pro Vercelli 22 Spal 21 Brescia 19 Cremonese 16 Virtus Entella 15 Parma 15 Carpi 4

PROSSIMO TURNO (10/2/18):

Carpi - Brescia

Cremonese - Spezia

Pro Vercelli - Cesena

Spal - Novara

Venezia - Cittadella

Virtus Entella - Empoli

PRIMAVERA 2 GIR. B

La sedicesima giornata registra la goleada rifilata dalla capolista Cagliari all'Avellino: Antonini Lui, Pitzalis (doppietta), Gagliano, Doratiotto (doppietta) e Porcheddu rendono inutile il gol irpino siglato da Greco. Sardi che fruiscono della frenata del Palermo, fermato sull'1-1 dalla Ternana: a Retucci risponde Sicari. Siciliani che nel contempo traggono giovamento dal pareggio imposto dal Frosinone all'Ascoli: Errico porta in vantaggio i ciociari dopo un quarto d'ora, ma Ventola al 26' ristabilisce la parità; una situazione di equilibrio rotta da Clerici al 69', con il giocatore ascolano cinico nel portare in vantaggio i suoi, che vengono però raggiunti sul pari al 75' da Maurantonio. E' il gol che chiude la contesa e che permette ai laziali di rimanere in 4a posizione con 23 punti. Una lunghezza sopra il Benevento, vittorioso per 3-1 sul Perugia: Volpicelli, Rillo e Donnarumma mettono subito in discesa la partita in favore dei campani, che poi subiscono il gol nel finale di Ceccuzzi. Una sconfitta che non pregiudica più di tanto la posizione in classifica degli umbri, infatti alle loro spalle il Pescara cade contro la Salernitana per 1-0: decide Totaro al 67'. Infine il derby pugliese che ha visto il Bari battere il Foggia con il risultato di 2-1: Manzari al 47' porta in vantaggio i baresi, che poi raddoppiano sei minuti più tardi con Salines; al 70' Sorgente prova a riaprire la contesa, ma nonostante il forcing i foggiani non riescono a trovare il gol del pari. La squadra di De Angelis può così festeggiare una vittoria importante, non in chiave classifica, ma in quanto giunta in un derby molto sentito dalla propria tifoseria.

RISULTATI:

Ternana - Palermo 1-1

38' Retucci (T) 39' Sicari (P)

Bari - Foggia 2-1

47' Manzari (B) 53' Salines (B) 70' Sorgente (F)

Benevento - Perugia 3-1

5' Volpicelli (B) 31' Rillo (B) 50' Donnarumma (B) 71' Ceccuzzi (P)

Cagliari - Avellino 7-1

6' Antonini Lui (C) 20' Greco (A) 25' Pitzalis (C) 28' Gagliano (C) 62' Pitzalis (C) 75' Doratiotto (C) 82' Porcheddu (C) 86' Doratiotto (C)

Salernitana - Pescara 1-0

67' Totaro

Ascoli - Frosinone 2-2

16' Errico (F) 26' Ventola (A) 69' Clerici (A) 75' Mastrantonio (F)

CLASSIFICA

Cagliari 35 Palermo 28 Ascoli 27 Frosinone 23 Crotone 22 Benevento 22 Perugia 20 Ternana 19 Pescara 19 Bari 19 Foggia 17 Salernitana 15 Avellino 0

PROSSIMO TURNO (10/2/18):

Avellino - Ascoli

Cagliari - Ternana

Foggia - Crotone

Frosinone - Bari

Palermo - Benevento

Perugia - Salernitana