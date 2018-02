Serie B - Maggiore stende l'Entella: lo Spezia vince 0-1

Nel match valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B lo Spezia vince il derby ligure battendo l'Entella 0-1. Al Comunale di Chiavari decide una rete di Maggiore ad inizio secondo tempo mentre i padroni di casa sbattono contro la traversa di Nizzetto e poco altro. Con questa vittoria, dunque, la squadra di Gallo sale a quota 33 avvicinandosi al decimo posto mentre l'Entella resta nelle zone basse con 24 punti.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-1-2 per entrambe le squadre: nell'Entella Gatto a supporto di De Luca e La Mantia mentre nello Spezia Palladino dietro a Granoche e Marilungo.

Lo Spezia prova a fare subito la gara ma la prima occasione del match è per l'Entella con Belli che mette al centro per La Mantia che colpisce di testa schiacciando troppo, palla alta di poco. Al 19' altra chance per i padroni di casa con una conclusione insidiosa di Crimi, in area, bloccata da Di Gennaro in qualche modo. Poco dopo si fa vedere anche lo Spezia con una percussione centrale di Mora che poi calcia dal limite trovando la parata sicura di Iacobucci. Al 23' ospiti pericolosi nuovamente con una bella azione di contropiede che porta al tiro Granoche ma Iacobucci risponde presente. Sul prosieguo dell'azione rasoiata insidiosa di Marilungo ma l'estremo di casa la fa sua. Con il passare dei minuti, però, i ritmi si abbassano con il gioco che si fa aggressivo e la prima frazione scivola via senza altri sussulti.

La ripresa, complici i ritmi molto bassi, si apre con un cambio per lo Spezia con Maggiore al posto di Pessina e al 56' gli ospiti passano in vantaggio proprio con il neo entrato che, sugli sviluppi di un cross di Palladino, anticipa Brivio e batte Iacobucci, 0-1. Aglietti corre subito ai ripari inserendo Aliji e Nizzetto per Brivio e Gatto ma è lo Spezia ad andare vicinissimo al raddoppio con Palladino che mette al centro un gran pallone per Mora il quale non arriva sulla sfera per questione di centimetri. Al 70' Entella ad un passo dal pareggio con una conclusione di Nizzetto, dall'interno dell'area, che si stampa sulla traversa. Poco dopo altra chance per i padroni di casa con un colpo di testa pericoloso di Belli che Di Gennaro blocca in qualche modo. Aglietti si gioca anche la carta Petrovic ma lo Spezia resiste agli assalti dell'Entella e porta a casa il successo. Al Comunale di Chiavari termina 1-0 per la compagine di Gallo che si avvicina al decimo posto.