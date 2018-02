Crotone, Zenga in conferenza: "L'Atalanta una big, ma noi non ci snaturiamo"

fccrotone.it

Sabato alle 18.00 il Crotone ospiterà l'Atalanta di Gasperini. Walter Zenga è intervenuto oggi pomeriggio in conferenza stampa. Andiamo a sentire le sue parole!.

Sui neroazzurri: "L’Atalanta non è una provinciale né lotta per minimi obiettivi. È una big e noi dobbiamo affrontarla andando sul campo senza cambiare il nostro atteggiamento. Per affrontare squadre di livello tecnico così alto dobbiamo capire l’andamento della gara ed essere intelligenti ad adattarsi senza giocare in base a chi affrontiamo ma restando sul nostro modo di giocare. il Crotone ha una mentalità ed un atteggiamento che non deve essere cambiato, piuttosto adattato senza stravolgere mentalità di gioco. Questo vuol dire rispettare l’avversario e proporre le proprie capacità. Non penso che Gasperini tenga conto della partita di Coppa e venga a giocare con le seconde linee, io voglio sempre giocare contro i migliori perché se faccio risultato ha più valore".

Zenga non avrà a disposizione Martella e Samprisi sicuramente, ma anche Ricci è in dubbio. L'allenatore del Crotone ha parlato quindi dei probabili 11 che scenderanno in campo sabato: "Loro hanno giocatori capaci di decidere gara ed un allenatore che qui conoscete bene che ha una sua specialità nel proporre calcio e contro cui ci si diverte a giocare contro. Ma siamo a 48 ore da gara ed abbiamo atteggiamento mentale positivo per trovare soluzioni. Nalini come centravanti è una idea che mi stuzzica molto ha caratteristiche per mettere in difficoltà i centrali dell’Atalanta. Trotta sta giocando bene per la squadra e sta facendo un gran lavoro, mentre Ante sta lavorando duro e si è sempre fatto trovare pronto. Nessuno è deprezzato, ma ci sono momenti in cui giocatori stanno meglio di altri o sono più utili al bene della squadra. Sono quasi sicuro che sabato Budimir giochi".

[fonte:ilcrotonese.it]