Benevento: le ultime in vista della delicata sfida contro la Roma

benevento

Le ultime sconfitte hanno fatto sprofondare di nuovo il Benevento di Roberto De Zerbi. I successi contro Chievo Verona e Sampdoria avevano dato nuova linfa al collettivo campano, la cui fiamma di speranza è stata celermente spenta dalle brutte sconfitte contro Bologna, Torino e Napoli. Ora, in casa della Roma, gli stregoni sarebbero praticamene chiamati al miracolo per mantenere ancora vive le possibilità di una miracolosa salvezza, obiettivo praticamente irraggiungibile ma ancora matematicamente possibile. Una sorta di mission impossible, sia per la differenza tecnica tra le due rose che per l'obbligo di punti della Roma di Eusebio Di Francesco.

Nella giornata di ieri, il Benevento ha continuato la preparazione con un'intensa doppia seduta di allenamento. Durante la parte mattutina, i calciatori giallorossi hanno effettuato un lavoro atletico diviso tra campo e palestra, mentre nel pomeriggio De Zerbi ha impiegato i calciatori a disposizione con delle esercitazioni tecnico-tattiche e situazioni di gioco senza palla. Proprio la mancanza di questo tipo di movimenti ha spesso danneggiato i sanniti, le cui prestazioni nella prima parte di campionato hanno evidenziato un'azione di copertura degli spazi troppo blanda. Durante il duro allenamento, molto positivo il ritorno nel gruppo di Pietro Iemmello, le cui condizioni post-influenzali verranno valutate nelle prossime ore.

Secondo le ultime notizie provenienti dal Sannio, De Zerbi dovrebbe schierare i suoi con un coperto 3-5-1-1, modulo adatto a contenere lo strapotere offensivo della Roma, ultimamente poco pungente ma comunque da non sottovalutare. Davanti al portiere Puggioni, la retroguardia a tre dovrebbe essere composta da Venuti, Djimsiti e Costa. Occhio però a Billong, che potrebbe strappare una maglia da titolare. Nella zona mediana del campo, ballottaggio tra Cataldi e Viola, mentre non dovrebbero avere problemi Sandro e Guilherme in qualità di mezz'ale. Ai lati del rettangolo verde, D'Alessandro e Letizia. Confermato Djuricic sulla trequarti, Massimo Coda è pronto ad occupare la posizione di prima punta.

PROBABILE FORMAZIONE BENEVENTO:

Puggioni; Venuti, Djimsiti, Costa; D'Alessandro, Sandro, Cataldi, Guilherme, Letizia; Djuricic, Coda.