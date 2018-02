Hellas Verona: Pecchia prepara i suoi per la Sampdoria, il presidente Setti parla ai tifosi

L'Hellas Verona si prepara alla sfida contro la Sampdoria, trasferta difficile ma da affrontare con quella rabbia capace di far uscire fuori il meglio anche nelle peggiori situazioni. La penultima posizione in classifica, infatti, sta seriamente diventando una quotidianità, per gli scaligeri, che nonostante una rosa abbastanza valida non riescono a spiccare il volo, alternando vittorie isolate a troppe prestazioni negative. In casa della doria, dunque, gli uomini di Pecchia non posso fallire, pregando magari in qualche passo falso delle dirette concorrenti alla salvezza. Nella giornata di oggi, proprio per mantenere alta la concentrazione, Pecchia ha scelto di allenare i suoi a porte chiuse.

Secondo le ultime news, comunque, l'Hellas Verona non dovrebbe prescindere dal 4-3-3, con Matos e Moise Kean ai lati della prima punta Petkovic. Nessuna sorpresa anche negli altri ruoli, con Fabio Pecchia abbastanza convinto dell'undici da schierare. Davanti al portiere Nicolas, i centrali dovrebbero essere infatti Caracciolo e Vukovic, con Ferrari e Fares schierati in qualità di terzini. Nella zona mediana del campo, Buchel, affiancato da Valoti e dal tuttofare Romulo.

Rompendo finalmente il silenzio, il Presidente Setti ha inoltre parlato a cuore aperto alla propria tifoseria, lanciando un'iniziativa molto forte: "Sono da sempre a disposizione, molto più avvicinabile di quello che vogliono raccontarvi. Non faccio nessun passo indietro e non per sfida verso i tifosi, ho letto anche questo, ma perché non ho nessun segreto e nulla di cui vergognarmi. Per questa ragione, perché alle parole preferisco da sempre i fatti, chiunque voglia chiedere chiarimenti, spiegazioni, capire dove va il nostro amato Hellas può scrivermi a [email protected] Non ho la presunzione di risolvere il momento con questa iniziativa ma ho la certezza che chi ha interrogativi o dubbi, avrà le risposte chiare senza filtro, stravolgimenti, campagne per favorire chicchessia. Voglio dare la possibilità a chiunque di sapere la verità su tutto ciò che è Hellas. Voglio che chi ama l’Hellas porti il suo contributo per centrare la salvezza. Perché passano tutti, ma il Verona resta".