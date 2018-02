Serie B: big match tra Bari e Frosinone, impegni casalinghi per Ascoli e Pro Vercelli

Da capolista momentanea, vuole continuare a dominare la scena il Frosinone, che in casa di un Bari leggermente in crisi cercherà di mantenere lo scettro e di difendere la prima posizione. Occhio però ai biancorossi, vogliosi di tornare nella zona playoff. Confida in un passo falso dei ciociari, l’Empoli, che in casa dell’Ascoli cercherà il quinto sorriso consecutivo. I toscani sono favoriti sotto tutti gli aspetti, occhio alle trappole preparate però dagli uomini di Serse Cosmi. Più agevole il turno del Palermo, in casa e contro un Foggia in forma ma inferiore tecnicamente. I rosanero vorranno agguantare i primi due posti, i rossoneri allontanarsi sempre più dalla realtà playout.

Novanta minuti casalinghi anche per il Cittadella, contro un Novara in crisi di risultati. I veneti, forti lontani dal proprio stadio, cercheranno di difendere la quarta piazza, confermandosi come uno dei collettivi più arcigni da affrontare. Ne vedremo delle belle. Tanto interesse, poi, intorno al Parma, che dopo un girone di andata sorprendente sta mostrando più di una pecca. Contro il Perugia, i ducali dovranno dare prova di forza, vincendo ed allontanando le prime critiche negative. Discorso analogo anche per la Cremonese di Attilio Tesser, che in casa del Carpi proverà a conquistare tre punti tanto pesanti quanto importanti in ottica playoff. I falconi sono favoriti, la neo-promossa vuole però stupire. Novanta minuti a cinque stelle tra Spezia e Venezia, attualmente lanciate verso una stagione molto positiva. Difficile fare pronostici, i padroni di casa sono favoriti grazie al calore del proprio pubblico.

Nelle zone basse, match casalingo da non sprecare per la Ternana, che dovrà necessariamente superare la Virtus Entella per non restare impelagata all’ultimo posto della classifica. Gli umbri, tra le formazioni più altalenanti, non dovranno dunque sottovalutare la sfida. Discorso analogo per il Brescia, obbligato a battere una Pro Vercelli reduce da ben due successi consecutivi. Le rondinelle di Pasquale Marino sono pronte al colpo gobbo, i piemontesi venderanno cara la pelle. Sfida che si prevede tirata ed avara di goal, inoltre, quella tra Avellino e Cesena: gli irpini cercheranno il successo casalingo, i romagnoli di Castori l’ennesima buona prova lontano dal Manuzzi. Al contrario, potrebbero fioccare le reti tra Pescara e Salernitana: chi la spunterà?

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

10.02. 15:00 Ascoli Empoli

10.02. 15:00 Avellino Cesena

10.02. 15:00 Bari Frosinone

10.02. 15:00 Carpi Cremonese

10.02. 15:00 Pescara Salernitana

10.02. 15:00 Pro Vercelli Brescia

10.02. 15:00 Spezia Venezia

10.02. 15:00 Ternana Entella

11.02. 15:00 Parma Perugia

11.02. 17:30 Cittadella Novara

12.02. 20:30 Palermo Foggia