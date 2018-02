Serie B - Brugman stende la Salernitana: il Pescara vince 1-0

Nel match valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B il Pescara batte 1-0 la Salernitana e torna al successo dopo due sconfitte consecutive. Decisiva la punizione di Brugman a dieci minuti dalla fine: successo meritato per la compagine abruzzese che ci ha provato di più rispetto al collettivo campano. Con questa vittoria la squadra di Zeman sale a quota 34 avvicinandosi alla zona play-off mentre i campani restano a quota 30.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni, 4-3-3 per il Pescara col tridente d'attacco composto da Yamga, Pettinari e Mancuso mentre la Salernitana risponde col 3-5-2 con il tandem offensivo formato da Palombi e Sprocati.

Buona la partenza dei padroni di casa che fanno la partita e si rendono pericolosi al 17' con Pettinari che mette al centro per Valzania il quale deve solo girare a rete ma liscia clamorosamente. Poco dopo ancora Delfino in attacco, Brugman duetta con Mancuso e mette al centro un tiro-cross che esce non di molto. Al 24' primo squillo della Salernitana con una bella azione corale che porta al tiro Zito ma il suo mancino viene messo in angolo dal tuffo di Fiorillo. Dall'altra parte Pescara ad un passo dal vantaggio con Pettinari che, servito da Carraro, si ritrova davanti a Radunovic ma gli calcia addosso. Sulla respinta arriva Mazzotta che, però, non riesce a correggere in rete.

La ripresa si apre con un cambio per la Salernitana con Di Roberto che prende il posto di Schiavi. I ritmi sono più bassi rispetto alla prima frazione ed il gioco ne risente parecchio con le squadre molto abbottonate. Al 62' Pettinari, sugli sviluppi di un cross da sinistra, gira in rete di testa ma Martinelli annulla per fuorigioco. Zeman vuole vincere e al 77' opta per il doppio cambio inserendo Bunino e Proietti per Pettinari e Carraro. Trascorrono tre minuti ed i padroni di casa passano con Brugman che, direttamente da calcio di punizione, batte Radunovic, 1-0. Poco dopo Pescara vicino al raddoppio sempre con l'uruguaiano ma il suo destro termina sull'esterno della rete. Nel finale la Salernitana prova l'assalto ma sono gli abruzzesi a sfiorare il raddoppio con Bunino che si fa ipnotizzare dall'estremo ospite. E' l'ultima emozione del match: il Pescara torna al successo battendo la Salernitana 1-0.