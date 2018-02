Il Bari torna a sorridere: Frosinone battuto grazie a un guizzo di Kozak!

Il Bari torna a vincere e lo fa in un big match. Disputando una sfida equilibrata e poco traballante in difesa, infatti, i ragazzi di Fabio Grosso superano il lanciatissimo Frosinone di Moreno Longo, che perde la vetta della classifica proprio a causa dello stop al San Nicola. Dopo un primo tempo concluso sullo 0-0, i biancorossi passano in vantaggio all'ora di gioco con Kozak, che da vero attaccante gira in porta battendo l'incolpevole Bardi. Nel finale, timida reazione del Frosinone, che non impensierisce quasi mai Micai. Bari che si rilancia salendo a quota trentotto. Quarantasei lunghezze per il Frosinone.

Padroni di casa che scendono in campo adottando un 4-3-3 abbastanza "difensivo": davanti a Micai, difesa a quattro composta da Sabelli, Marrone, Gyomber e D'Elia. Al centro del tridente offensivo, Kozak, sostenuto da Galano e dal gioiellino Djavan Anderson, schierato avanti nonostante il suo ruolo di difensore. Chiavi del gioco affidate a Basha, affiancato dalle mezz'ali Busellato ed Henderson. Un più coperto 3-4-1-2, invece, per gli ospiti, schieratisi con Ciano a sostegno del tandem offensivo Dionisi-Ciofani. A protezione di Bardi, terzetto difensivo composto da Brighenti, Ariaudo e Terranova, con gli esterni di centrocampo Ciofani e Beghetto incaricati di aiutare in fase di copertura. Al centro del rettangolo verde, infine, Maiello e Chibsah.

Gara pimpante fin dai primi minuti, con il Frosinone che già al secondo di gioco sfiora il vantaggio grazie ad un guizzo di Daniel Ciofani, la cui conclusione viene però smorzata dal centrale di casa Gyomber. Cinque minuti dopo, è invece il Bari a mettersi in evidenza con Kozak, fermato sul più bello da una provvidenziale scivolata di Ariaudo. Lo spartito della prima frazione di gioco vede comunque un Frosinone molto attivo sulle fasce, con Beghetto praticamente imprendibile in ogni sua galoppata. Al 12', una bella incursione dell'esterno mancino mette in difficoltà la retroguardia barese, impotente sul cross dello stesso Beghetto e sull'acrobazia di Ciano che, da posizione favorevole, sfiora praticamente l'incrocio dei pali.

Continuando lungo i binari dell'equilibrio, la sfida regala poche emozioni per tutta la seconda parte di prima frazione, che vede Bari e Frosinone tentare spesso soluzioni da vie laterali, senza però troppo successo: al 26' tiro fiacco di Galano sventato da Bardi, tre minuti dopo ottima chiusura di Marrone su un Dionisi pronto a scaricare in porta. Mezz'ora di gioco ed è invece il Bari a sfiorare la rete con Gyomber, il cui colpo di testa da corner non trova la porta. Nei minuti finali, riprendendo ad attaccare dopo una parentesi di relativa calma, spinge con veemenza il Frosinone, doppiamente vicino al goal grazie a Daniel Ciofani: al 42', il colpo di testa del bomber ciociaro finisce di molto lontano la porta protetta da Micai, tre minuti dopo il portiere barese è lucido invece nel rispondere in tuffo. Primo tempo che si chiude dunque in parità.

Seconda frazione più pimpante, con il Bari vicino al goal al 50', quando è Galano a concludere personalmente ed ad impegnare Bardi, non vedendo però un Anderson meglio piazzato e potenzialmente più pericoloso. Un minuto dopo buona copertura difensiva di Gyomber, che impedisce a Dionisi di colpire in porta. Nonostante un andamento di gara comunque altalenante, è il Bari a passare in vantaggio all'ora di gioco. Autore del prezioso 1-0, l'ex laziale Kozak, che ringrazia Galano per il lob da corner e gira di testa in porta, vanificando sia la marcatura di Terranova che il tentativo di risposta di Bardi. Provando a reagire il Frosinone cerca il pari al 70' con conclusione potente ma non precisa di Chibsah: il pallone finisce infatti altissimo sugli sviluppi di un corner.

Giocando in maniera evidentemente più tranquilla, il Bari sfiora il raddoppio al minuto numero settantacinque ed in maniera rocambolesca, quando Busellato prima e Kozak poi non riescono a stoppare e a concludere in porta. L'ultima vera azione di un secondo tempo poco scintillante capita sui piedi di Tello, che all'84' calcia in maniera troppo centrale trovando la risposta in due tempi di Bardi. Nonostante i molti cambi offensivi, il Frosinone non riesce infatti a pareggiare, impantanandosi e mancando del guizzo per fare 1-1. Migliore in campo per i padroni di casa, Kozak. Per gli ospiti in evidenza Daniel Ciofani.