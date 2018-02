Serie B: il Frosinone perde la vetta a Bari, ne approfitta l'Empoli. Sorridono Entella e Pescara

Source photo: profilo Twitter Empoli

Cambio al vertice in Lega B. A causa della sconfitta subita contro il Bari, infatti, il Frosinone scivola al secondo posto, cedendo al San Nicola a causa di un preciso colpo di testa messo a segno da Kozak. Ciociari momentaneamente secondi, in attesa di un Palermo che potrebbe scalzarsi in caso di successo contro il Foggia. Approfitta massimamente di questa debacle l'Empoli, che in casa dell'Ascoli continua a macinare punti: avanti grazie a Krunic, i toscani bissano nella ripresa con Ninkovic, subendo solo nel finale l'inutile rete di de Santis.

Prevedibile pari, inoltre, nella sfida tra Carpi e Cittadella, che regalano uno spettacolo tatticamente interessante ma avaro di reti. Avanti grazie alle marcatura vincente di Scappini, i veneti vengono raggiunti nel secondo tempo da Melchiorri, con i falconi che rimpiangono un rigore fallito da Giorico a inizio partita. Stesso risultato anche per lo Spezia, che nel big match contro il Venezia non riesce a conquistare una vittoria tanto bella quanto preziosa. Sotto quasi subito a causa della marcatura vincente di Pinato, i liguri si scuotono nella ripresa, trovando il pari grazie al diablo Granoche, lo straniero più prolifico di sempre in Serie B.

Prezioso successo casalingo, poi, per il Pescara, che nella delicata sfida contro la Salernitana conquista i tre punti solo nel finale e grazie a Brugman. Seconda sconfitta di fila dunque per i campani, che non riescono più a risalire e a rientrare nella corsa playoff. Pari con goal nella sfida-salvezza tra Avellino e Cesena, formazioni ugualmente impelagate nella lotta per non retrocedere. Succede tutto dopo il novantesimo: all'iniziale vantaggio targato Moretti, risponde infatti Cacia addirittura al 96', con i romagnoli che dimostrano una voglia di punti comune a poche formazioni in questa stagione.

Nelle zone di bassa classifica, scialbo 0-0 nella sfida tra Pro Vercelli e Brescia, match in cui vince la voglia di non perdere ed il nervosismo. Un punto che non serve essenzialmente a nessuno, ma che potrebbe diventare molto prezioso in ottica futura. Imperdonabile, infine, il tonfo casalingo della Ternana, formazione tra le deluse di questa stagione. Gli umbri infatti, nonostante un importante calciomercato, faticano a risalire ed anche contro la Virtus Entella mancano i tre punti. Decide la sfida a favore dei liguri, La Mantia.