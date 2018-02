SPAL perde in casa contro il Milan, Semplici: "Crediamo nella salvezza e lavoriamo per questo"

twitter.com

La SPAL ha perso in casa contro il Milan con un sonoro 4-0. Nonostante un buon primo tempo, i padroni di casa hanno mollato nella ripresa dove i rossoneri hanno dilagato nel risultato dopo il primo gol nel primo tempo con Cutrone.

Semplici è intervenuto ai microfoni di Mediaset Premium dopo il pesante ko: "Abbiamo subito gol dopo un minuto, la squadra ha reagito fino alla fine del primo tempo. Abbiamo avuto diverse occasioni, abbiamo colpito il palo. La squadra è stata in partita fino al 2-0. Grande intensità, sotto questo aspetto i ragazzi hanno fatto il massimo. Merito comunque al Milan. La riconoscenza credo non ci sia. Io credo che bisogna partire da un presupposto, sapevamo che dovevamo lottare fino alla fine. Dobbiamo vincere il nostro campionato fatto di quattro squadre. Se dopo ci sarà un’idea diversa vedremo. Credo che fino al 2-0 la squadra sia stata in campo nella giusta maniera, non ci gira nemmeno bene. Si aggiungono poi degli errori".

Ha già parlato con la società? "Ci siamo incontrati anche in passato, il nostro obiettivo sappiamo quale è. Però credo che questo risultato non cambi di molto il nostro percorso. Attenzione e sacrificio, bisogna migliorare. Oggi la prestazione non è quella di Cagliari, cercheremo di parlare con i ragazzi, anche se domenica ci aspetta una squadra forte come il Napoli. Io sono consapevole di certe cose, ma sono convinto di poter arrivare all’obiettivo".

Anche Manuel Lazzari ha commentato la sconfitta contro il Milan: "Non è solo la sconfitta del mister, ma di tutti. Personalmente posso essere anche contento della prestazione, ma anche oggi usciamo sconfitti dopo un buon primo tempo che non è bastato. Come abbiamo fermato l'Inter potevamo fermare anche il Milan. Non molliamo, siamo lì e ci crediamo: speriamo alla fine".