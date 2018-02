Serie A, le formazioni ufficiali di Sassuolo - Cagliari

Due punti nelle ultime cinque partite, oltre al 7-0 dello Stadium da digerire il più in fretta possibile. Troppo poco per il Sassuolo di Beppe Iachini che, nell'anticipo della mezza della Serie A, prova a ripartire dalla gara contro il Cagliari di mister Lopez. I sardi, invece, hanno conquistato quattro punti nelle ultime due apparizioni e sembrano aver trovato la quadra giusta per uscire dai bassifondi della graduatoria. Spareggio salvezza al Mapei Stadium, con gli emiliani costretti a vincere se vogliono rialzare la testa dopo un periodo nero di risultati ed allungare sulle dirette concorrenti per la permanenza in Serie A. Quando manca un'ora all'inizio della gara, i due tecnici hanno ufficializzato le scelte di formazione.

Solito 4-3-3 per Iachini, che conferma Babacar al centro dell'attacco con Politano e Berardi ai suoi lati. Missiroli e Duncan gli alfieri di Magnanelli in mediana, mentre Lirola e Peluso saranno i terzini ai lati di Goldaniga ed Acerbi.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Goldaniga, Acerbi, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Duncan; Berardi, Babacar, Politano. All: Iachini.

Davanti a Cragno Lopez sceglie la linea a quattro con Ceppitelli e Lykogiannis terzini ai lati di Castan ed Andreolli. Barella in mediana con Cigarini in cabina di regia, mentre Ionita e Padoin saranno gli esterni di centrocampo. Joao Pedro a sostegno di Farias unica punta. In panchina Pavoletti.

Cagliari (4-4-2): Cragno; Ceppitelli, Andreolli, Castan, Lykogiannis; Ionita, Barella, Cigarini, Padoin; Joao Pedro; Farias. All: Lopez.