Sassuolo, Iachini: "Amareggiato dal punteggio, avremmo meritato di vincere"

Source photo: profilo Twitter Sassuolo

E' un Acerbi velatamente amareggiato, quello intercettato da Sky Sport, poco dopo il pari del suo Sassuolo contro il Cagliari. L'ex difensore di Milan e Chievo Verona ha infatti sottolineato la positiva prestazione dei suoi nel secondo tempo: "Oggi, sopratutto nel secondo tempo, abbiamo creato solo, tirato solo noi e fatto la partita solo noi. Volevamo fare bene dopo la sconfitta di Torino, nel primo tempo eravamo un po' timorosi ma nel secondo tempo non c'è stata partita".

Ugualmente deluso, il tecnico Iachini, che ha sottolineato proprio il maggior numero di occasioni dei propri ragazzi: "E' importante anche vincere. Dovevamo fare una partita giusta per organizzazione e spirito, l'abbiamo fatto ma loro si sono chiusi molto. Non siamo riusciti a segnare, se non la sblocchi è chiaro che gli spazi siano sempre pochi. Ai punti avremmo meritato di vincere, abbiamo fatto un'ottima gara" ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Parlando della penuria in zona goal, l'ex tecnico del Palermo chiosa così: "I ragazzi arrivano a creare occasioni, anche nelle altre partite. Abbiamo preso quattro pali negli ultimi match, con un attimino più di pazienza oggi potevamo far gol. Ma è questa la strada, stiamo lavorando sui movimenti offensivi. Ho preso una squadra demoralizzata per la classifica, ma abbiamo subito guadagnato punti e ci siamo rimessi bene. Nelle ultime settimane non siamo stati premiati per il gioco espresso".

Parole importanti anche sul nuovo acquisto Babacar e su Politano, lungamente cercato dal Napoli ma rimasto al Sassuolo: "Babacar? Nelle ultime stagioni ha giocato poco dall'inizio, deve prendere il ritmo partita. Quando acquisterà miglior condizione e conoscenza dei nostri movimenti offensivi crescerà ancora e ci darà una mano. Politano? Terminato il mercato il discorso è chiuso, adesso pensa soltanto alla squadra. Vuole esprimere il suo potenziale per il Sassuolo e per se stesso. Oggi non è accaduto qualcosa, ma deve sempre guardare lontano per la sua carriera".