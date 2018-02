Roma-Benevento 5-2, De Zerbi: "Buon primo tempo, poi siamo crollati"

le indicazioni di de zerbi (fonte foto twitter benevento)

Non riesce l'impresa al Benevento che incappa in una brutta sconfitta all'Olimpico contro la Roma. Termina 5-2 per i padroni di casa che soffrono nel primo tempo visto che i sanniti si rendono pericolosi con delle ripartenze veloci e in una di queste Guilherme trova il gol del clamoroso vantaggio. Ma la rete del pareggio di Fazio sblocca la Roma che ribalta il risultato nella ripresa con la doppietta di Under e le reti di Dzeko e Defrel (su rigore) intermezzate dal gol di Brignola per il Benevento. Ennesima sconfitta in trasferta per i campani che non sono riusciti mai a conquistare punti lontano dalle mure amiche ed è chiaro che per provare a salvarsi è obbligatorio sbloccarsi fuori casa.

Nel post gara ha parlato ai microfoni di Premium Sport il tecnico della formazione sannita Roberto De Zerbi, amareggiato per il risultato ma soddisfatto per la prova dei suoi nella prima frazione: "Abbiamo fatto un bel primo tempo, mentre nella seconda frazione è venuta fuori la qualità complessiva della Roma che è molto più forte di noi e lì siamo crollati".

Un Benevento intraprendente specie nel primo tempo: "Noi abbiamo cercato di attaccare fin dall'inizio e lo facciamo con qualunque squadra. Purtroppo stiamo nella condizione di giocare sempre per vincere perchè ce lo impone la classifica. Di certo l'atteggiamento nella seconda frazione non ci ha aiutato e ha permesso alla Roma di sviluppare con più facilità il suo gioco".

Squadra che gioca sempre palla a terra ma questo comporta qualche rischio come spiega De Zerbi: "Abbiamo perso alcune palle nella nostra area e in questo dobbiamo migliorare. Certe volte bisognerebbe anche effettuare passaggi lunghi soprattutto se si è pressati, ma è anche vero che non abbiamo in attacco giocatori alti che possano lottare contro i difensori avversari in queste situazioni. Per questo aspettiamo anche il rientro di un attaccante come Diabatè che ha caratteristiche simili a quelle di Dzeko e ci potrà essere molto utile per attuare un gioco diverso".