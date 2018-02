Crotone: la cura Zenga sta dando i suoi frutti

Crotone Twitter

Quando Davide Nicola scelse di abbandonare il Crotone per divergenze con la società, neanche i tifosi più positivi avrebbero immaginato in una reazione immediata della rosa calabrese. Grazie al contributo di Walter Zenga, infatti, i pitagorici hanno decisamente invertito la rotta, proponendo un calcio offensivo e racimolando punti importanti in ottica salvezza. Nelle ultime cinque gare, il Crotone ha messo in cascina ben sei punti, un filotto sicuramente importante considerando la negativa tendenza delle formazioni ugualmente impelagate nella corsa per non retrocedere. Fermando Inter e Atalanta e vincendo contro l'Hellas, il Crotone si sta confermando come una delle rose più in forma della Serie A, una squadra ostica da affrontare e difficile da battere.

Gran parte del merito di questo positivo momento di forma va sicuramente al tecnico Zenga, capace di "normalizzare" i calciatori presenti valorizzando nel contempo le loro caratteristiche tecniche, senza eccessivi sperimentalismi o inutili azzardi. Calciatori vogliosi di ripetere il miracolo della scorsa annata, un gruppo rafforzato da un calciomercato mirato e senza troppi fronzoli. Grazie alla sessione invernale il gruppo a disposizione di Zenga si è assolutamente rinforzato, concedendo all'ex portierone dell'Inter una serie di soluzioni tattiche da utilizzare a gara in corso.

Considerando quanto visto nella prima parte della sua gestione, il Crotone è sicuramente la rosa più indirizzata a salvarsi e, con questo trend, potrebbe sicuramente sperare in qualcosa di diverso dai canonici quaranta punti. Ora, in casa del Benevento, i calabresi non dovranno commettere passi falsi, andando a vincere anche in casa di una rosa profondamente in crisi ma comunque vogliosa di punti per non retrocedere. Vincere anche nel Sannio sarebbe l'ennesima conferma dell'ottima lavoro di Zenga, bravo a plasmare e a tramutare in oro il capitale umano a disposizione.