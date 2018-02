Serie B - Il Foggia batte il Palermo in rimonta: 1-2 al Barbera

Nel match valido per la venticinquesima giornata di Serie B il Foggia vince 2-1 in casa del Palermo conquistando la terza vittoria consecutiva. Successo in rimonta per la compagine pugliese perché sono proprio i padroni di casa a passare in vantaggio con il rigore di Nestorovski. L'espulsione di Coronado, però, complica i piani di Tedino e, nel giro di sei minuti, gli ospiti rimontano con Duhamel e Kragl. Con questo successo la squadra di Stroppa sale a quota 31 mentre i siciliani restano al terzo posto con 43 punti.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-5-2 per entrambe le squadre: nel Palermo Moreo a supporto di Nestorovski mentre nel Foggia spazio al tandem composto da Mazzeo e Nicastro.

Buona partenza del Palermo che dopo un quarto d'ora di possesso crea il primo pericolo con un colpo di testa di Nestorovski che termina di poco a lato. Immediata la risposta del Foggia con un destro di Agnelli che si perde di un nulla alla sinistra di Posavec. I ritmi non sono particolarmente alti e le due squadre si affidano spesso ai tiri da fuori come al 31' quando Gnahorè lascia partire un destro che impegna in tuffo Guarna. Sul prosieguo dell'azione mancino di Rolando che termina di un soffio a lato. Nel finale di tempo altro squillo dei padroni di casa con Aleesami che punta la porta e incrocia col mancino ma l'estremo ospite blocca senza troppi problemi.

Nel secondo tempo parte bene il Foggia che al 49' si fa vedere con una conclusione da fuori di Greco che termina sul fondo. Poco dopo ospiti ad un passo dal vantaggio con Loiacono che, sugli sviluppi di un corner, si ritrova il pallone tra i piedi e calcia ma Posavec salva i suoi in qualche modo. Al 53' risponde il Palermo con Gnahorè che, da corner, stacca di testa ma la sfera termina fuori per pochi centimetri. Con il passare dei minuti la squadra di Tedino alza il proprio baricentro e al 65' passa in vantaggio: Agnelli tocca di mano in area di rigore, l'arbitro non ha dubbi e assegna il penalty che Nestorovski trasforma, 1-0.

Dopo il vantaggio dei siciliani la sfida si incattivisce e a farne le spese è proprio il Palermo perché Coronado interviene in modo durissimo su Gerbo costringendo Abbattista ad estrarre il rosso diretto. Stroppa inserisce subito Stroppa e Duhamel e al 78' il Foggia pareggia proprio con il francese che batte Posavec con una potente conclusione dal limite dell'area, 1-1. I siciliani accusano il colpo e al minuto 84 il Foggia la ribalta con una straordinaria rete di Kragl che batte Posavec con un missile dalla distanza che si insacca nel sette, 1-2. Il Palermo prova a reagire e all'87' va ad un passo dal pareggio con Nestorovski che di testa colpisce in pieno la traversa. Tedino si gioca anche la carta La Gumina ma il Foggia resiste fino alla fine portando a casa la terza vittoria consecutiva: al Barbera termina 1-2.